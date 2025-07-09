怕大罷免？朱立倫不擋4100億特別條例 還加碼至6400億

國民黨主席朱立倫主持9日中常會。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/09 17:55

〔記者劉宛琳／台北報導〕台美關稅談判結果雖尚未出爐，但國民黨主席朱立倫今天拍板定案，決定立法院國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，將納入行政院版本的國土韌性1500億元與台電補助1000億元，再加上原先發放現金2300億元與強化經濟930億元，整體預算規模將達到6400億元。

行政院會4月24日通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，曾引發藍白兩黨質疑。

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普發現金版最快週五立院院會通過

不過朱立倫今天在中常會表示，國民黨依照民意要求普發現金，把因應國際情勢強化經濟的預算從930億元增加為3200億元，才能真正刺激景氣、強化經濟。但據了解，黨內仍有不同意見，不過朱立倫仍決定這麼做，而該條例草案最快將在週五立法院會通過。

黨內人士表示，國民黨從來沒有反對1500億元，只是認為民進黨此時增加這筆預算是名不正言不順，但民進黨堅持要放進去，那國民黨就當作一個退讓，這是黨團一貫的定調，也是朱主席的態度。國民黨和民進黨的差異從來就不是金額，而是民意，就當作是國事艱難，關稅風暴等問題很多，但民進黨也要對廣大的人民釋出善意，那就是普發現金。

黨內人士說，國民黨從來也不反對台電撥補，只是希望台電提出怎麼去撥補這個無底洞？例如漲電價問題，台電是否能承諾幾年內不漲電價，提出一個方式能夠去補這撥補的洞？

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