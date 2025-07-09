黃國昌質詢大法官審查遭讚！林智群批「指鹿為馬」：政治表演很惡劣

立法院全院委員會審查司法院院長被提名人蔡秋明。（記者王藝菘攝）

2025/07/09 20:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院全院委員會今（9日）上午審查司法院長被提名人蔡秋明的人事同意權案，有粉專剪輯了民眾黨立委黃國昌詢答時的片段，並稱讚他很犀利的審查了大法官。不過，律師林智群批評，黃國昌是在「指鹿為馬」，更直言，「這種政治表演，其實很拙劣，也很惡劣。」

林智群於臉書粉專表示，如果真的有去看黃國昌的質詢影片，會發現他都是在問個案，而且都是跟他自己有關的個案，像是黃國昌問大法官候選人，「賴清德說國會擴權法案侵害那麼多部會的憲法職權，你覺得總統講對不對？」以及黃國昌拿出自己被判違憲的法條，問大法官候選人這個法條有沒有違憲。

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林智群解釋，「黃國昌這個不是什麼犀利質詢，而是在模仿趙高『指鹿為馬』。」試圖用自己的官威，以可以審查大法官人選的權力，來對大法官候選人施壓，要大法官候選人講出違心之論，「明明自己立的法案大違憲，卻硬要大法官候選人表態，拿一個被宣告違憲的法條，要求大法官候選人講出『不違憲』的答案。」

林智群提到，如果大法官迎合了黃國昌，講國會擴權法案不違憲，讓黃國昌滿意，這個大法官候選人反而被證明是不適合的，可是黃國昌卻會支持這樣的人，而有風骨的司法人，反而會被黃國昌淘汰，「這不就是逆選擇嗎？」

最後，林智群強調，「這種政治表演，其實很拙劣，也很惡劣。」且認為，「立法委員可以拿自己被宣告違憲的個案來問嗎？不用迴避嗎？會高潮的大概只有小草之流、頭腦不清楚之人吧？」

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