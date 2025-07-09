為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍委問是否支持廢死？ 蘇素娥：會依法律、證據本於確信判死

    國民黨立委王鴻薇詢問司法院副院長被提名人蘇素娥。（記者謝君臨翻攝）

    國民黨立委王鴻薇詢問司法院副院長被提名人蘇素娥。（記者謝君臨翻攝）

    2025/07/09 16:51

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院全院委員會今日進行「司法院大法官人事同意權案」審查。國民黨立委王鴻薇詢問司法院副院長被提名人蘇素娥「是否支持廢死？」蘇認為，廢死一事不是非黑即白，它應是一個過程。他強調：「我自己擔任法官，眼中只有法律和證據，若法律和證據顯示這個案子應該判死，我就會本於確信判死。」

    王鴻薇表示，113年憲判字第8號，對於法院判死要採一致決，引發社會爭議，認為是實質廢死，「您認為一致決就可推翻國民法官判死？」

    蘇素娥回覆，憲判8聲請案件中沒有一件是施行國民法官制度，因此其判決效力射程距離並未包含國民法官案件。他說，國民法官案件評議有特別規定，一般案件量刑是1/2同意，死刑案件是2/3同意，大法官在判決有特別提到，國民法官判決也只有職業法官3票要一致，其他維持2/3方式進行。

    王鴻薇續詢問：「您個人支持廢死？」

    蘇素娥認為，廢死這件事不應該是非黑即白，只能有單一選擇，它應該是一個過程。憲判8認為死刑是合憲，「我自己擔任法官，眼中只有法律和證據，若法律和證據顯示這個案子應該判死，我就會本於確信判死。事實上，我也有判過死刑案件，就是依照當時的法律做判斷。」

    王鴻薇詢問，針對「剴剴遭保母虐死案」，有14萬民眾訴求虐童致死應判死或無期徒刑，國民黨團比照提出刑法第286條條文修正草案，「您認為是否違憲？」

    蘇素娥說，法定刑要不要訂死刑，是立法形成自由，虐童致死、殺害幼童，犯意提升到殺人罪，是否直接判殺人罪，若經立院討論認為法定刑要提升到死刑，這是立法裁量自由。但他也提及，相關權責機關應比對，相類似刑法刑度是否（與之）作比較，不要差異太大，恐造成罪刑不相當。

    王鴻薇再指，立院曾提出「反廢死」公投提案被中選會駁回，「您認為此舉是否適當？有無違憲之虞？」

    蘇素娥表示，重大議案可進行公投，這大法官已有解釋過，但中選會對於公投提案是否有實質審查權，確實有不同意見。公投法第2條規定，「依憲法規定外」，基本上可否針對憲法議題公投，可能會比較有爭議，因為有除外規定。

    不過，蘇素娥也強調，整個司法改革最後一樣要走到「司法為民」，最早司改追求審判獨立，現在的主要基調是司法為民，「委員提到要以人民的想法為依歸，這我都贊成。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播