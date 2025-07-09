藍委問是否支持廢死？ 蘇素娥：會依法律、證據本於確信判死

國民黨立委王鴻薇詢問司法院副院長被提名人蘇素娥。（記者謝君臨翻攝）

2025/07/09 16:51

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院全院委員會今日進行「司法院大法官人事同意權案」審查。國民黨立委王鴻薇詢問司法院副院長被提名人蘇素娥「是否支持廢死？」蘇認為，廢死一事不是非黑即白，它應是一個過程。他強調：「我自己擔任法官，眼中只有法律和證據，若法律和證據顯示這個案子應該判死，我就會本於確信判死。」

王鴻薇表示，113年憲判字第8號，對於法院判死要採一致決，引發社會爭議，認為是實質廢死，「您認為一致決就可推翻國民法官判死？」

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蘇素娥回覆，憲判8聲請案件中沒有一件是施行國民法官制度，因此其判決效力射程距離並未包含國民法官案件。他說，國民法官案件評議有特別規定，一般案件量刑是1/2同意，死刑案件是2/3同意，大法官在判決有特別提到，國民法官判決也只有職業法官3票要一致，其他維持2/3方式進行。

王鴻薇續詢問：「您個人支持廢死？」

蘇素娥認為，廢死這件事不應該是非黑即白，只能有單一選擇，它應該是一個過程。憲判8認為死刑是合憲，「我自己擔任法官，眼中只有法律和證據，若法律和證據顯示這個案子應該判死，我就會本於確信判死。事實上，我也有判過死刑案件，就是依照當時的法律做判斷。」

王鴻薇詢問，針對「剴剴遭保母虐死案」，有14萬民眾訴求虐童致死應判死或無期徒刑，國民黨團比照提出刑法第286條條文修正草案，「您認為是否違憲？」

蘇素娥說，法定刑要不要訂死刑，是立法形成自由，虐童致死、殺害幼童，犯意提升到殺人罪，是否直接判殺人罪，若經立院討論認為法定刑要提升到死刑，這是立法裁量自由。但他也提及，相關權責機關應比對，相類似刑法刑度是否（與之）作比較，不要差異太大，恐造成罪刑不相當。

王鴻薇再指，立院曾提出「反廢死」公投提案被中選會駁回，「您認為此舉是否適當？有無違憲之虞？」

蘇素娥表示，重大議案可進行公投，這大法官已有解釋過，但中選會對於公投提案是否有實質審查權，確實有不同意見。公投法第2條規定，「依憲法規定外」，基本上可否針對憲法議題公投，可能會比較有爭議，因為有除外規定。

不過，蘇素娥也強調，整個司法改革最後一樣要走到「司法為民」，最早司改追求審判獨立，現在的主要基調是司法為民，「委員提到要以人民的想法為依歸，這我都贊成。」

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