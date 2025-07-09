刑法第100條伺候藍委？ 民進黨：民主不可能走回頭路

民進黨發言人吳崢今（9日）強調，諸多民主前輩都大力反對、並推動廢除「刑法」第100條，民主不可能走回頭路。（記者陳政宇攝）

2025/07/09 16:39

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘日前接受媒體專訪談到，叛國會有「刑法」第100條伺候，國民黨立委拿中共的錢來選舉，死罪可免、活罪難逃；藍營質疑，此舉是走回戒嚴老路。民進黨發言人吳崢今（9日）強調，諸多民主前輩都大力反對、並推動廢除這項惡法，民主不可能走回頭路。

民進黨今天下午召開中常會，由吳崢進行會後轉述，媒體關切「刑法」第100條相關議題。吳崢回應說，民主不可能走回頭路，「刑法」第100條是台灣民主轉型非常重要的一頁，過去曾經有過這樣的一個法律，若意圖破壞國家、變更國體，不但是著手實行，甚至只要是有意圖的預備犯，就要處以相關刑責，更與動員戡亂時期條款結合「二條一」，導致「唯一死刑」的極端、嚴重後果。

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吳崢說，從黨外時期到民進黨成立以後，諸多民主前輩都大力反對這項法律，1991年台灣社會成立「100行動聯盟」，全力推動廢除「刑法」第100條，當時民進黨非常多前輩也全力投入、參與其中，最後把這樣的惡法廢除。

吳崢強調，民進黨的核心價值就是「人權立國」，要保障台灣人民的人權，以及在法律面前，可以受到人身自由的相關保障。因此，絕對不可能走回頭路、開倒車，去恢復這樣的惡法，這是民進黨所有黨公職絕對都會反對的事情。

兼任民進黨中常委的立委王世堅會前受訪亦表示，「刑法」第100條已經是過去式，不可能再出現對付任何人，柯建銘過去對「刑法」第100條深惡痛絕，民主不可能走回頭路，相信柯是口誤。

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