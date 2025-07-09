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    遭爆嗆榮民「滾回你的國家」! 文山退葆曝完整影片 他高喊共產黨萬歲

    「文山退葆」表示，網路盛傳罷團霸凌榮民是帶風向。（「文山退葆」提供）

    「文山退葆」表示，網路盛傳罷團霸凌榮民是帶風向。（「文山退葆」提供）

    2025/07/09 16:34

    〔記者甘孟霖／台北報導〕近來社群平台上盛傳，有老榮民被罷免團體嗆「滾回你的國家」。對此，該影片出處的罷免賴士葆團體「文山退葆」今（9日）闢謠，指該影片經過斷章取義扭曲解釋帶風向，需要澄清闢謠，而從罷團提供影片也看到，該名老先生還高喊「共產黨萬歲」。

    「文山退葆」今天貼出完整影片，5月份時團隊支援基隆罷免林沛祥案連署，突然一名頭戴帽子的老先生上前嗆聲，團隊一開始禮貌回應「謝謝」，老先生則開始質問「身分證寫哪個國家，叫我回我的國家」？

    罷團則表示，團隊是在行使公民權，要老先生不要鬧事；罷團強調，中華民國不等於中華人民共和國，老先生則高喊「消滅綠共、漢奸」、「中華民國萬歲」。

    罷團回批，老先生說「中華民國」，挺的卻是共產黨；老先生則理智斷線，高喊「我就是共產黨」、「共產黨萬歲」。

    「文山退葆」表示，這是五月份已經公開在社群的影片，近期被藍白網軍帳號再製，並給罷團貼上一個霸凌榮民的標籤，這完全是扭曲解釋、斷章取義，目的就在於帶風向，完全將團隊的意思扭曲成相反的立場，團隊必須澄清闢謠。

    「文山退葆」也質疑，網軍帶風向稱該老先生是榮民，但年紀上根本不相符，榮民至少已經90多歲，但這位老先生頂多也才70多歲，可見是惡意要帶風向。

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