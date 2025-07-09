台中國家歌劇院可避難收容9009人 劉世芳：具備減災特色重要場所

台中國家歌劇院。（資料，記者廖耀東攝）

2025/07/09 16:25

〔記者李文馨／台北報導〕內政部長劉世芳今天表示，台中國家歌劇院是全國指標性的公共建築及表演場地，避難總收容人數為9009名，並具備建築物防火標章認證，除防空避難設備外，整體建物安全管理維護及相關緊急應變訓練都符合相關規定，是一個具備減災特色的重要場所。

劉世芳今天到台中國家歌劇院視察防空避難設備整備概況，並於視察後透過新聞稿表示，7月是國家團結月，將在全國22縣市辦理「城鎮韌性演習」，結合防空避難及救災防災演練特色，擴大中央、地方、民間三方的參與及整合協調，以強化災害發生時之應變能力，請民眾配合國家演習及各項措施，以增強全國社會防衛韌性力量與防災韌性。

請繼續往下閱讀...

劉世芳指出，上週末丹娜絲颱風來襲，讓西部縣市受災縣市刻正盤點受災情形及提報中央進行復原需求彙整。當國人在面對颱風豪大雨或極端氣候之際，政府也會採取各項疏散避難措施，以確保民眾生命財產安全。

劉世芳說，全民防衛就是生活的一部分，必須從日常中熟悉各項演練及充分準備，才能讓社會有完備的互助網絡。她提醒，演習不單是將民眾引導到避難處所，還包括進入避難狀態後的管理機制，以及民生所需的飲水、如廁及空間換氣等問題，實務上都必須預先進行考量，才能發揮避難完整效益。

內政部補充，目前已正式對外公布防空避難指引，並繼續偕同各機關及民間辦理防災士訓練，目前已有5萬多人拿到防災士執照，將朝今年底10萬人目標邁進；另也提醒民眾可預先下載警政服務與消防防災e點通APP，並妥緊急避難包，確認生活範圍的避難處所位置及掌握避難程序，在關鍵時刻方可發揮自救與助人之效益。

內政部長劉世芳今天到台中國家歌劇院視察防空避難設備整備概況。（內政部提供）

內政部長劉世芳今天到台中國家歌劇院視察防空避難設備整備概況。（內政部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法