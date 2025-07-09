被問罷團更想下架黃國昌 許甫竟嗆「罷不了，怎樣？」

民眾黨副秘書長許甫。（資料照）

2025/07/09 16:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨區域立委挺進第3階段，民眾黨傾巢助藍反罷。近日白營副秘書長許甫接受專訪時，被問到罷免團體其實更想罷掉他們的黨主席黃國昌時，許甫露出得意表情嗆「罷不了，怎麼樣？」引爆網友怒火。

首批進入第3階段的24件藍委罷免案將於本月26日舉行投票，白營動員全黨上下幫助藍營宣傳反罷免，卻被部分名嘴解讀黃國昌有其他盤算，例如指派許甫幫助藍委徐巧芯，其實是「欽點」他卡位松信選議員，甚至徐巧芯若真被下架，讓許甫去搶那一區的立委席次。

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對此，許甫前天（7日）接受廣播節目《POP 大國民》專訪時否認相關傳聞，宣稱就只是相挺徐巧芯幫站台，他們都希望這些藍委能夠度過難關。

主持人平秀琳接著提到，由於民眾黨8席立委都是不分區，不能夠被罷免，但如果可以的話，罷團可能更想罷掉黃國昌，許甫隨即露出得意表情，並用充滿嘲諷的語氣說「但是罷不了，怎麼樣？」他也承認黃國昌確實仇恨值很高，「因為他D槽非常非常滿！」

該訪問片段隨即被分享到網上，網友紛紛痛批「這嘴臉看了有夠討厭」、「罷免不了但是可以讓他們變成無用的八席，怎樣？」、「一臉我們作亂你奈我何的樣子，這群人真的是想幫國民黨反罷嗎？」、「沒錯，是罷免不了，但可以罷免其他國民黨立委，讓黃國蔥變啞巴！你們就繼續提油救火！」、「黃國昌的仇恨值高是因為他的國破了，不是因為尛D槽，裡面只是影音偽造軟體！」、「確定D槽是滿的ㄟ？都是無憑無據的連連看吧！」、「D槽很多腳尾飯我倒是相信」。

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