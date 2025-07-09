翁曉玲、黃國昌獲選特優立委！台灣國會評鑑主辦方遭疑有中國影子

中華勞資事務基金會、台灣中區教授協會發起台灣國會評鑑，翁曉玲和黃國昌都被評為「全院特優立委」。（資料照）

2025/07/09 18:46

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由「中華勞資事務基金會」、「台灣中區教授協會」主辦的「台灣國會評鑑頒獎典禮」昨（8日）登場，過去被「公民監督國會聯盟」列為吊車尾的立委，居然在這次國會評鑑名列前茅，國民黨立委翁曉玲、廖偉翔、羅廷瑋、民眾黨團總召黃國昌還獲選為「全院特優立委」，引發外界熱議與嘲諷。如今這場頒獎典禮的主辦方遭質疑，背後疑似有「中國的影子」！

中華勞資事務基金會、台灣中區教授協會發起台灣國會評鑑，昨天舉行頒獎典禮，過去總是有「驚世發言」的翁曉玲竟被評定為整個立法院最棒的立委，第二名則是黃國昌，接下來為廖偉翔和羅廷瑋，這4人獲選「全院特優立委」。「全院優秀立委」則有14人，依序為牛煦庭、王鴻薇、伍麗華、李彥秀、林沛祥、林倩綺、邱鎮軍、張啓楷、許宇甄、游顥、黃健豪、鄭天財、謝龍介、蘇清泉，幾乎都是國民黨和民眾黨的立委，唯獨伍麗華為民進黨。

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這項評鑑號稱除了依照法案提案數、質詢次數、政策追蹤等傳統指標去做評定，還導入人工智慧（AI）技術去評比113位立委在國會的表現。該評鑑結果曝光後跌破外界眼鏡，與公督盟上月公布本屆立委第3會期口頭質詢倒數15名（謝龍介、丁學忠、陳永康、黃建賓、林倩綺、高金素梅、陳雪生、林沛祥、林憶君、涂權吉、盧縣一、陳超明、廖偉翔、游顥、翁曉玲）的名單一對比，完全是反指標。鄉民紛紛嘲諷，「國民黨整鍋端了，根本SSR」、「十秒散會讚讚」、「自產自銷，這樣好嗎」、「這幾個都是極品啊」、「好了啦，超會自慰，違憲爛委也可以特優」、「翁上人特優沒話說啦，一人搞垮全黨」。

民進黨立委吳思瑤昨天受訪時就酸：「這個最新出爐的、從來沒有見過的國會評鑑，我們當然都尊重，但是到底是正向指標還是反向指標呢？大家知道啊，有奧斯卡獎就會有金酸莓獎，那大家看看就好，這個社會自有公斷。」

該評鑑頒獎典禮的主辦方，後續也被質疑背後疑似有中國的影子。中華勞資事務基金會董事長鄧學良本身為國民黨員，過去曾多次接受被視為中共在港澳地區官媒的建制派媒體《中評社》訪問，還是「中評智庫」列在網站上的「台灣專家學者」；台灣中區教授協會理事長周世雄最近也時常接受《中評社》專訪，大肆拋出「台灣矽盾正在瓦解」、「全球都想遠離美國只有台灣栽進去」、「台灣與中國歷史不可切割」、「中華文化是台灣同胞的根」等唱衰台灣、親中反美言論。

三立政論節目《新台派上線》今天就談到此事，民進黨發言人吳崢就吐槽：「不論是鄧學良還是周世雄，其實他們的思想都是非常Pro-China的，被他們加上AI評鑑出來覺得很好的立委，難怪第一名就是最親中的翁曉玲！而且AI有『討好型人格』，發現主辦單位很喜歡中國，說大家都是中國人的翁曉玲那一定是第一名！」

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