為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白刪農民天災救命錢還喊冤枉 農業部還原現場

    民眾黨立委張啟楷提案刪除農業部撥補農業特別收入基金的9千萬元經費，導致若今年天災現金救助超過額度，就難以直接動用第二預備金幫助農民，引發爭議後，張啟楷稱外界在造謠。（資料照）

    民眾黨立委張啟楷提案刪除農業部撥補農業特別收入基金的9千萬元經費，導致若今年天災現金救助超過額度，就難以直接動用第二預備金幫助農民，引發爭議後，張啟楷稱外界在造謠。（資料照）

    2025/07/09 16:08

    〔記者楊媛婷／台北報導〕白委張啟楷、黃國昌提案刪除今年度農業部補助農業特別收入基金9千萬元，並和藍委挾席次優勢通過，導致若今年度天災救助經費用罄，難動用第二預備金助農民過難關，隨丹娜絲引嚴重農損再惹議，張啟楷嗆造謠，農業部今（9日）表示，相關經費確實遭刪除，絕無造謠。

    丹娜絲風災截至今上午11時，已造成雲嘉南地區近16億農損，可協助復耕的農業天災現金救助，則在藍白立院聯手下恐面臨斷炊，甚至若之後遇到關稅變局衝擊，農業部也難以動用經費因應，因民眾黨立委黃國昌、張啟楷在總預算審查時，提案刪減今年度農業部補助農業特別收入基金經費9千萬元。

    對此，張啟楷稱刪除的是農業發展基金的9千萬元，而不是農業天然災害救助基金，指控政府造謠；農業部則直接攤出預算，指張啟楷是提案刪除「農業部補助農業特別收入基金」的公務預算9千萬元，該筆經費是用來撥補「農業特別收入基金」項下的農業天災救助基金、農產品受進口損害救助基金、農業發展基金。

    農業部指出，其用途是用來提供農民肥料補助、天然災害救助、農業貸款利息差額補貼，以及農漁民子女就學獎勵金等，每一分錢都和農民福利息息相關，但依「預算法」第22條規定，由立院刪減的非法定經費項目金額，若要動用，必須經過立院同意，隨農業部今年度對特種基金之補助已遭張啟楷提案刪減，農業部的特別收入基金屬於「非法定經費」，因此須經立院同意，才可動支預備金。

    農業部指出，往年特別收入基金超支時，都是透過報行政院動用預備金挹注，今年度農業部該筆經費因遭刪減，最大的影響就是遇到嚴重天然災害、國際情勢變化，導致基金經費不足時，還須提案經立法院同意，才能動支預備金，程序曠日費時，直接影響農民權益及經濟安全。

    農業部強調，所說絕無造謠，僅就預算編列與實際運作情況據實說明，提供社會公正客觀的理解與檢視。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播