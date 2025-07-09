藍委質疑適合當司法院長？蔡秋明：我人品好沒私心 「自我推薦」

司法院長被提名人蔡秋明今天在立法院表示，他是適當的院長人選之一，因為他的人品是好的，他沒有私心。（記者王藝菘攝）

2025/07/09 15:49

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院全院委員會今天審查司法院長被提名人蔡秋明的人事同意權案。國民黨立委王育敏詢問蔡是否是最適合的人選？蔡秋明表示不確定，但他是適當的人選之一，因為他的人品是好的，他沒有私心；他也透露，一開始對此提名婉拒，但後來接受推薦，「事實上我是自我推薦」。

王育敏表示，她聽到蔡秋明答詢民進黨立委林岱樺，說自己「對司法院的業務不是很了解，著實替他捏了一把冷汗。但蔡今天已被提名要擔任司法院院長，卻說不是很了解，真的準備好要當司法院院長了嗎？不了解怎麼可以擔任，為什麼賴總統會提名？是不是有比蔡更熟悉司法、更專業的人適合擔任這個職務？

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蔡秋明回應，一定有人比他更熟悉司法院的業務；王追問，「那你是最適合的人選嗎？」蔡說，他不確定自己是不是最適合的人選，但是適當的人選之一，因為擔任一個重要的職務，除了能力和經驗以外，他認為人品很重要，「我自己對自我的評價，我覺得人品是好的」，他沒有私心，在職務上沒有為自己的私利去著想。

蔡秋明表示，賴清德總統召見他時，他當時不知道會被提名當司法院院長，也不知道是誰推薦。過程是法務部長鄭銘謙徵詢他的意見，但他說自己年紀不小了，其實一開始他是婉拒的。但後來有朋友叫他有機會就做做看，他想若能多為台灣做點事情，有這個機會他願意，因此他就接受了這個推薦。

「事實上我是自我推薦」，蔡秋明說，在這個程序上他是自我推薦，他回顧過去的經歷，雖然他只當過檢察官，但現任的大法官也有檢察官出身，檢察官去擔任大法官基本上是沒有問題。多數檢察官沒當過法官，但擔任大法官還當得不錯。

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