獨家》北市都發局藏京華城對價性不足公文? 都委事後才知試算差20億

台北市政府都發局都市設計科於2021年8月曾針對京華城取得的容獎和回饋進行估算。（讀者提供）

2025/07/09 15:22

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市都發局都市設計科曾針對京華城容積獎勵對價進行評估，試算發現京華城取得的容獎價值，遠高於提出的公益回饋，差額約20億元，對價性尚有疑義。本報掌握，曾在該份公文核章、時任都發局總工程司的邵琇珮，未曾將此份資料提至都委會審議，許多都委事後才知有初步試算表，且價差甚鉅，均嚴正表示若當初知道有此懸殊比例，會要求都發局找估價師審查，嚴格把關。

本報調查，都市規劃科曾就京華城容獎項目會辦都市設計科，當時都設科粗估京華城獲得「宜居城市8%」容獎的價值為23.6億元，但回饋市府的兩個項目，包括無償提供800平方米（約242坪）的永久使用權、整修道路鋪面及人行道，總價僅3億餘元，價值相差近20億元，對價性有疑義。

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時任都設科長科長林芝羽3日作證時解釋，這份試算表是依據當時商辦租金行情或實價登錄的價格推估，僅是粗略概算，並於2021年8月13日發便簽供都規科參考。

未料，都發局於4天後，即於2021年8月17日將京華城案提至都委會審議時，並未將都設科提出的對價性尚有疑義的便簽送至都委會討論。檢廉去年調查時，提出該份文件詢問時任都委會技士胡方瓊，她證稱，當時都委會幕僚針對京華城案的適法性、對價性要提初研意見時，有請都發局和申請單位說明，但都發局未曾提供此份有差額20億、對價性不足的資料。

另時任都委薛昭信、馮正民等，也於去年被檢廉傳喚作證時，才看到此份試算文件。其中薛昭信表示，若當時得知有懸殊比例，會在都委會上提出質疑，要求都發局找估價師或相關專業人員，針對容獎的利益及回饋進行審查，再進行後續程序；馮正民得知後也驚呼，如果知道有對價性不足資訊，會要京華城重新評估、增加回饋。

台北市政府都發局都市設計科於2021年8月提出，京華城案對價性有疑義。（讀者提供）

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