忘切帳號？指勇消殉職是預算被刪 樂天桃猿小編宣傳大罷免惹議

樂天桃猿今在社群平台instagram現實動態轉發1篇threads貼文，這篇貼文指控「消防救災購買裝備遭藍白刪除」。現已刪除。（圖擷自PTT）

2025/07/09 15:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新店區廣興橋下游溺水事故造成2名勇消殉職，還有1位曹姓義消住院治療，引發社會關注；不過今（9日）中職球隊樂天桃猿卻在社群平台轉發「藍白刪救災裝備預算」的貼文，高呼大罷免大成功，相關限動雖已刪除，已遭到網友截圖瘋傳引發討論。

中華職棒球隊樂天桃猿今在社群平台instagram現實動態轉發1篇threads貼文，這篇貼文指控「消防救災購買裝備遭藍白刪除」，桃猿小編在限動上打上「藍白刪救災裝備預算」、「大罷免大成功」等語，雖然隨即刪除相關限動，但已遭到網友截圖廣傳，引起各界議論。

請繼續往下閱讀...

對此，網友認為可能是「忘了切帳號」、「發文前請再三確認你現在是在哪一個帳號？」，而該限動也引發網友意見兩極，有支持者紛紛留言「大罷免大成功」；不過由於該threads貼文，引用的是王鴻薇早已撤回的提案單，遭到更多網友批評「為了罷免亂扯亂造謠啊」、「還在造謠」、「小編也懂吃人血饅頭」、「樂天是嫌自己公關危機不夠多是不是」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法