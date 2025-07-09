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    被問大罷免「選情」 國民黨：每一席都算是危險也算是安全

    藍營內部近期對於大罷免「選情」有轉為樂觀的聲音，面對媒體詢問國民黨中央的評估是否如此，國民黨文傳會主委林寬裕（中）回應表示，「國民黨每一席都算是危險，也算是安全」。（記者叢昌瑾攝）

    藍營內部近期對於大罷免「選情」有轉為樂觀的聲音，面對媒體詢問國民黨中央的評估是否如此，國民黨文傳會主委林寬裕（中）回應表示，「國民黨每一席都算是危險，也算是安全」。（記者叢昌瑾攝）

    2025/07/09 16:09

    〔記者施曉光／台北報導〕藍營內部近期對於大罷免「選情」有轉為樂觀的聲音，面對媒體詢問國民黨中央的評估是否如此，國民黨文傳會主委林寬裕回應表示，黨中央一定是「哀矜勿喜」，不管民調如何，永遠都只是參考，他還說，「國民黨每一席都算是危險，也算是安全」，最主要還是要看選民出來投票的意願，而國民黨一定會努力把每一張票都催出來。

    針對近日發生消防人員因為救災殉職，有罷免團體質疑國民黨立委王鴻薇曾經提案刪除消防相關預算，林寬裕表示，此事只能證明罷團不分青紅皂白，努力造謠。

    國民黨發言人楊智伃則說，民進黨立委只會透過悲傷的事情，助長大罷免的柴火，她強調，國防或警消相關預算爭議都是冷飯熱炒，王鴻薇過去的提案只是希望在國防韌性相關醫療計畫中，讓相關單位說明為何多筆預算有補助「黑熊學院」與「壯闊台灣」等組織，而且預算最後也是一毛未刪，並批評民進黨多年來面對警消權益問題，不但阻止，也不讓警消人員組織工會，對於提高退休警消人員所得替代率也持反對立場，這些罷團到底是想「消費」，還是真正幫警消爭取權益？

    此外，有關目前立法院正在審議大法官人事案，傳聞藍營不排除封殺7位被提名人，林寬裕澄清，他沒有聽到類似的（說法），並指媒體報導過度揣測，強調大法官審查是嚴肅的事情，目前還在進行中，立法院國民黨團會依職責做好審查。

    國民黨發言人鄧凱勛則說，國民黨團會以理性、務實態度審查，而且相關問卷目前還在審查中，他可以向外界保證，國民黨的審查標準絕不會向民進黨團一樣，民進黨的審查標準是被提名人過去有沒有罵過民進黨與蔡英文，這種標準絕對不會發生在國民黨。

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