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    首頁　>　政治

    高雄經驗付諸行動 高雄民代到台中挺罷免

    高雄市議員鄭孟洳（右1）、議員參選人林浤澤（右2）到中六選區站路口呼籲投下罷免同意票。（記者蔡淑媛攝）

    高雄市議員鄭孟洳（右1）、議員參選人林浤澤（右2）到中六選區站路口呼籲投下罷免同意票。（記者蔡淑媛攝）

    2025/07/09 15:53

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕726大罷免投票進入倒數，高雄市議員鄭孟洳、高雄市議員參選人林浤澤今天到台中工學路口及工學市場，陪同中六罷免團隊站路口、掃市場，以行動力挺罷免，強調高雄過去也曾面臨選錯人的困境，透過公民行動迎來改變，更提醒藍白立委「不要呷台灣米、喝台灣水，卻都在做中國鬼！」

    鄭孟洳指出，現在是台灣關鍵的時刻，身為這塊土地上的一份子，更應該挺身而出，用行動守護家園與價值，呼籲民眾勇敢站出來，「今天不站出來，明天可能就站不起來。」

    林浤澤表示，過去一年多，外有中國威脅、阻擾，內有不適任立委提出對國家不利的法案及凍刪國家發展預算，造成社會紛擾與分裂，在國家的十字路口，高雄人絕不缺席。

    林浤澤強調，北上到罷免前線支援，是希望讓更多人了解，台灣沒有選錯人的空間，更要提醒藍白立委「不要呷台灣米、喝台灣水，卻都在做中國鬼！」

    中六罷團「敲鑼行動」也表示，這場戰役不只是台中的事，更是全台灣共同面對的挑戰，高雄的發展就是最真實的案例，證明選對人、走對路的重要性，感謝各地夥伴遠道而來給予實質協助，成為公民團體堅強的後盾。

    高雄市議員鄭孟洳到中六選區市場呼籲投下罷免同意票。（記者蔡淑媛攝）

    高雄市議員鄭孟洳到中六選區市場呼籲投下罷免同意票。（記者蔡淑媛攝）

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