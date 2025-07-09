朱立倫：經濟特別預算應增加到3200億 全民普發1萬元

國民黨主席朱立倫9日在中常會指出，立院審議中的特別條例草案，經濟補貼規模應增加為3200億元，才能刺激台灣經濟。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/09 15:17

〔記者施曉光／台北報導〕4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」尚在立院待審，國民黨主席朱立倫今日主持中常會發表談話指出，既然民進黨不願意針對國防、社會再行另設特別預算，國民黨就只要求增加普發全民現金1萬元，經濟補貼部分應該從原本僅有的930億元規模，增加為3200億元，才能刺激台灣經濟。

朱立倫說，現在全台灣、全世界最關心的就是到底美國關稅會變成幾趴，過去3個月來台灣產業界可謂備受煎熬，中小企業受盡苦難，大家希望政府能談出好的結果，但這段時間以來民進黨政府可稱是籌碼盡出，先是台積電赴美國，帶領企業向美國採購、投資，再來是新台幣對美元匯率從4月初的33塊2升值到目前的29元，漲幅達13%。

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朱強調，這意味企業收入就減少了13%，如果美國關稅超過10%，對於所有企業絕對是重傷，台灣為何不能像英國一樣關稅10%？大家都要求民進黨政府在籌碼盡出後，應該獲得最好的結果。

朱立倫指出，立法院正在審議因應經濟、社會、國安的特別條例，所謂的4100億元特別預算一直被誤解為救經濟，但其名稱很清楚叫做強化經濟、社會、國安等3大主題，其中經濟部分只佔930億元，社會的一般補助1670億元，國家安全與國防佔1500億元，但民眾最關切的部分仍在經濟。

朱立倫強調，新加坡從8月6日開始就要普發現金，每人發放1萬元到2萬元不等，韓國國會日前通過第2次追加預算，同樣準備普發現金，韓國第1次追加到第2次追加預算，都是針對關稅議題，總計追加了45.6兆韓元，約為新台幣9000多億元，若以韓、台的經濟規模相比，台灣至少應達韓國的一半，但我們卻只有930億元，而且沒有普發現金。

他還說，如果除930億元外，再加上全民普發現金1萬元的2300億元，金額也只有韓國的3分之1，既然民進黨不願意針對國防、社會另外設置特別預算，國民黨就只要求普發現金1萬元，經濟部分增加到3200億元，藉此刺激經濟。

此外，朱立倫指出，前兩天颱風來襲，造成中南部地區災損，災後補助絕對不能區分藍、綠與政黨之別，但中央政府竟然只針對台南、嘉義進行全面補助，對雲林卻有差別待遇，國民黨完全無法接受，再怎麼拼政治，也不能因為顏色之別，虧待災民與農民。

朱立倫還說，針對新北市新店區發生警消人員救災溺斃事件，國民黨要表達哀悼之意，並主張針對所有消防預算、人員設備與所有消防同仁的待遇及退休給付加以提高。

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