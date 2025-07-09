花蓮新城幼兒園畢業典禮 竟成傅崐萁大撒幣宣講會！

新城鄉立幼兒園5日舉行畢業典禮，立委傅崐萁等政治人物參加，傅崐萁強調爭取財劃法161億元給花蓮可以發更多的福利。（民眾提供）

2025/07/09 16:16

〔記者王錦義／花蓮報導〕有民眾爆料，花蓮縣新城鄉立幼兒園5日舉行畢業典禮時，政治人物們大談立委傅崐萁爭取財劃法161億元給花蓮，傅崐萁則說，財劃法修正後花蓮每年可增加161億元，未來無論是65歲以上健保費、假牙免費，長照由政府照顧，0到6歲政府加倍養，從幼兒園、國小、國中到大學都得到政府的支持；新城鄉長何禮臺高喊：「明年要來推獎助學金1000元，若財劃法施行後，花蓮分配到161億，我們再來加碼好不好？」。

傅崐萁致詞說，地方很願意為大家服務、做事，但要有資源，立法院國民黨黨團終於把30年沒辦法修的財劃法修正完成，明年開始，花蓮每年可以多161億元經費，讓孩子有最好、最好的教育，得到政府的支持，讓孩子贏在起跑點上。傅崐萁致詞約一分多鐘，最後祝福小朋友平安快樂長大。

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鄉長何禮台則說，在中央一定要有真正關心地方事務的傅崐萁，過去對新城鄉大小事務都很積極參與，新城鄉目前已經有15項福利政策，明年也預計推動獎助學金1000元，「財劃法通過後，我們可以發更多給各位」，如果明年花蓮縣政府分配到161億甚至更多的預算，要謝謝傅崐萁委員，「我們再來加碼好不好？」，傅崐萁幫花蓮爭取很多的建設，包含國道六、花東快、環島高鐵花東交通三法，讓人很方便的過去南投、台東，這些一定要做。

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