基隆罷免白熱化 今天雙方搶攻仁愛市場催票

民進黨發言人吳崢（左三）與《通靈少女》劉柏君（左二）到基隆仁愛市場催同意罷免票。（記者盧賢秀攝）

2025/07/09 15:23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆罷免三階衝刺，雙方今天都搶攻市區重要仁愛市場。推動罷免國民黨立委林沛祥的罷團「基隆絕沛」與民進黨發言人吳崢和《通靈少女》劉柏君到仁愛市場催票，他們認為基隆是很關鍵的選區，呼籲民眾7月26帶著身分證、印章出來投同意罷免，保護自己的國家和生命財產安全。林沛祥則表示，他會持續為基隆爭取更好的建設與生活環境，傾聽每一位市民的聲音，努力做讓大家感到溫暖的民意代表。

吳崢說，基隆是一個很關鍵的選區，林沛祥之前攻擊公民團體，說這些都是邊緣人，他自詡是「Top 1%」，這種傲慢的心態顯然是沒有把選民的聲音聽進去，沒有把人民當成是頭家，在立法院是一個很壞的指標，一個擺明了只聽黨議不聽民意的立委，還讓他留在立法院？吳崢暗批林沛祥不認真，還幫競爭對手做事，必須要請他「走人」，這樣台灣發展才會好。

請繼續往下閱讀...

劉柏君說，他非常喜歡看歷史，過去基隆發生過很多悲劇，在白色恐怖228的時候，基隆就是嚴重的受害者，基隆人應該要覺醒保衛自己的城市，所以她呼籲不要再發生任何的悲劇，現在不是拿刀槍的時代了，現在用文明的方式，呼籲民眾帶著身分證、印章出來投同意罷免，保護自己的國家和生命財產安全，維護民主自由的生活體制。

林沛祥今天也到仁愛市場拜票，他說仁愛市場美食是在地與觀光客都喜愛的，這幾年因冷氣設備老舊，30年未更新，影響攤商生意和民眾吃美食意願，他除了來會勘，也與經濟部召開協調會，爭取中央經費補助市政府更新冷氣系統，改善市場內部環境。他會持續為基隆爭取更好的建設與生活環境，傾聽每一位市民的聲音，呼籲所有的市民7月26日一定要出來投不同意罷免票。

民進黨發言人吳崢（左二）到基隆仁愛市場催同意罷免票。（記者盧賢秀攝）

國民黨立委林沛祥（右）也到仁愛市場拜票。（林沛祥提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法