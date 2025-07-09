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    藍白砍農民救命錢9000萬元 吳思瑤諷：元兇演得像大善人

    民進黨團幹事長吳思瑤今翻出農業部預算書，批評藍白立委是刪減挹注今年度「農業特別收入基金」9000萬元的元兇，現在卻演得像大善人一樣、假裝關心農民。（記者陳政宇攝）

    民進黨團幹事長吳思瑤今翻出農業部預算書，批評藍白立委是刪減挹注今年度「農業特別收入基金」9000萬元的元兇，現在卻演得像大善人一樣、假裝關心農民。（記者陳政宇攝）

    2025/07/09 15:04

    〔記者陳政宇／台北報導〕丹娜絲颱風致雲嘉南農損慘重，立法院國民黨團今（9日）召開記者會呼籲政府擴大災損補助。對此，民進黨團幹事長吳思瑤翻出農業部預算書，批評藍白立委是刪減挹注今年度「農業特別收入基金」9000萬元的元兇，現在卻演得像大善人一樣、假裝關心農民，呼籲應收起口水。

    對於藍營訴求，吳思瑤今受訪表示，國民黨立委王育敏與丁學忠召開「丹娜絲重創南台灣，擴大災損補助，刻不容緩」記者會，但他們正是投票刪減農業預算的元兇。審議今年度農業部預算時，國民黨立委張嘉郡原提案砍光，讓農業部成為1元俱樂部，遭到社會撻伐、農民反彈後，國民黨才緊急撤案，砍預算未遂。

    吳思瑤續指，由民眾黨立委黃國昌及張啓楷接著提案，刪減農業部挹注給農特基金預算9000萬元，該基金一部分是用來災後農損補貼，所有藍白立委投下同意票，這不就是一手砍預算、一手假裝關心農民？刪減農民救民錢，現在卻演得像大善人一樣，但走過必留下痕跡，都是說一套、做一套的例證。

    接著，吳思瑤拿出農業部預算書提到，張啓楷現在還在硬拗，稱其提案刪減9000萬元是今年尚未審查的預算，但農業部每年都會編列公務預算撥補基金，若這項支用源頭被刪除，後續支用當然會大受影響。她並呼籲藍白立委，如果支持農民就收起口水。

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