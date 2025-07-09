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    首頁　>　政治

    準司法院長蔡秋明表態 反對大麻合法化

    司法院長被提名人蔡秋明昨針對國民黨立委賴士葆詢問，是否贊成大麻合法化，蔡回應：「我個人不贊成大麻合法化」。（記者王藝菘攝）

    司法院長被提名人蔡秋明昨針對國民黨立委賴士葆詢問，是否贊成大麻合法化，蔡回應：「我個人不贊成大麻合法化」。（記者王藝菘攝）

    2025/07/09 14:00

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院全院委員會今天上午審查司法院長被提名人蔡秋明的人事同意權案，國民黨立委賴士葆詢問蔡是否贊成大麻合法化，蔡回應：「我個人不贊成大麻合法化」、「從一個檢察官立場是反對大麻」。

    賴士葆表示，台灣青少年被大麻鯨吞蠶食，到處可見到大麻萃取物，例如電子煙、加熱菸，蔡秋明過去是檢察官，應知道在監獄裡面有好高的比例與毒品有關。現在大麻在我國是二級毒品，他接著詢問蔡秋明贊成大麻合法化嗎？蔡秋明回應，「我個人不贊成大麻合法化」。

    賴士葆追問蔡秋明，是否可以講出「我反對大麻合法化」？蔡說：「從一個檢察官立場是反對大麻」。

    賴士葆說，他希望蔡秋明當院長後，絕對不能輕放，因為一直有人想要推動大麻合法化，想要學泰國和其他國家，從娛樂性開始使用，但他認為這會害死我們的下一代、害死台灣，這個非常重要。

    賴士葆強調，大麻合法化絕對要反對，絕對不能容於台灣的社會，這點非常的重要，請蔡清明謹記，不管蔡有沒有當院長。

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