台中7/12罷免總動員晚會 曹興誠、八炯、葉霸老師齊聚

中四、中五及中六團體宣佈「反共護台總動員」晚會將邀請曹興誠、網紅八炯、葉霸老師、鷹爸、阿美等人， 宣告罷免行動進入熱戰階。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/09 15:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免進入倒數，台中市國民黨立委黃健豪、廖偉翔與羅廷瑋罷免案將在7月26投票，團體發起「反共護台總動員」晚會將於7月12日晚間在水安宮前廣場登場，結合民間信仰「義虎堂」虎爺出巡，將從海線走進台中市區，晚間舉行晚會，今天宣佈將邀請曹興誠、網紅八炯、葉霸老師、鷹爸等人，宣告罷免行動進入熱戰階。

「反共復台總動台，剿匪滅共總串連，反共總動員、罷免總串連，712站出來！」罷團展翅廢翔、斷健行動與敲羅行動發起「反共護台總動員」晚會，由阿美、閩南狼主持，台中6罷團全員到齊，曹興誠、花蓮葉霸老師、前立委陳柏惟、八炯等人也會參加。

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國民黨在712由前中廣董事趙少康領軍舉行「反惡罷．再愛我一次晚會」，盧秀燕、黃國昌、館長為台中市6名藍委站台助講。

閩南狼今天表示，虎爺早已宣示要在罷免投票日前出巡護台，7月12日當天正是重點行程，活動號召信仰與行動齊發，結合民間信仰「義虎堂」虎爺出巡，他說，虎爺替天行道、無畏風雨，這場繞境就是要跟國民黨的反罷免打對台，守護台灣，他也強調，當天國民黨也將在台中舉辦反罷免造勢，但「我們的活動是公民自發，是人民與神明同行，是民意真正的總動員。」

杜承澤醫師也強調，國民黨靠資源，我們靠民心，國民黨出的是宣傳車，我們出的是虎爺陣頭；他們開造勢晚會，我們辦的是人民集會。

三大罷免團體共同呼籲，中四、中五、中六選區的罷免行動正進入決戰期，這次晚會將邀請台中市民共襄盛舉，展現罷免齊心連線的力量，，過去幾週掃街過程中獲得不少深藍選民的支持，許多正藍軍已經意識到，這些立委早已無法代表他們真正的價值與立場。

罷團高喊反共復台總動台，剿匪滅共總串連，反共總動員、罷免總串連，712站出來。（記者蔡淑媛攝）

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