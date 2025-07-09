移除無效車阻還障礙者尊嚴 綠委偕民團促落實CRPD意旨

民進黨立委林月琴舉行「推動有尊嚴的無障礙生活環境，請從移除無效的車阻開始」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/07/09 13:26

〔記者謝君臨／台北報導〕「推動有尊嚴的無障礙生活環境，請從移除無效車阻開始！」民進黨立委林月琴今與公民團體共同舉行記者會，針對無障礙生活環境的推動，呼籲衛福部應落實「身心障礙者權利公約」（CRPD）意旨，協調各場域主管機關研商訂定統一的無障礙標準，並規劃政策主責窗口，還給障礙者平等可近用的休閒活動空間。

林月琴指出，我國2014年訂定「障權公約施行法」，至今實施已超過十年，但仍舊看到許多障礙者在「社會生活參與」及「休閒文化權」方面，受到不合理硬體障礙或法規漏洞所阻擋。且這些障礙者不僅缺乏適當申訴管道，更常往返在各級機關不友善的行政程序中，最後仍未能得到適切的處理與回應。

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她說，新北市政府與經濟部水利署在河濱公園出入口車阻的設置爭議，就是一個典型案例，兩個主管單位都認為自己沒有問題，卻造成障礙者們困擾。障礙是每個生命都必然經歷的過程，國家不該以任何理由，限制障礙者的行動。

林月琴指出，今年台灣適逢「身心障礙者權利公約」（CRPD）第三次國家報告撰寫與審查，除河濱公園車阻問題，還包含大眾運輸場站與各式建物空間規劃、公園兒童遊戲場的共融設計、基層醫療診所的無障礙設施標準等，都是政府需積極面對與改善的。衛福部作為「障權法」主管機關，應承擔主導與協調任務。

行無礙聯盟秘書長許朝富指出，路阻原意是要防止機車或攤販進入，但殘酷的真相是只有輪椅及娃娃車被擋在外。障礙者和一般民眾同享戶外休閒無礙的權利，請政府落實「障權公約」，以保障身心障礙者的休閒權。經濟部應重新檢視活動場所無障礙標準內容，依場所規模，參與人數等依比例增設相關無障礙設施。

與會者並提出3訴求，包括：請經濟部應盡速召開正式會議與障權團體對話，並應積極參照「障權公約」精神與意旨，邀請團體共同研商設計標準的訂定，廣納外部專業建議；應制定具有約束力的「無障礙統一設計標準」，與設施設計審查機制；設立跨部會、具政策統籌與監督權責的「無障礙委員會」或專責機關。

此外，針對近期備受爭議的河濱公園等親水設施空間的車阻設置問題，與會者也呼籲經濟部水利署應廣納外界意見，盡速檢修「經濟部主管活動場所無障礙設施設備設計標準草案」，精進管理作為，改善車阻設置與出入口通路動線規劃。

民進黨立委林月琴今與公民團體共同舉行記者會，針對無障礙生活環境的推動，呼籲衛福部應落實「身心障礙者權利公約」（CRPD）意旨，協調各場域主管機關研商訂定統一的無障礙標準，並規劃政策主責窗口，還給障礙者平等可近用的休閒活動空間。（林月琴國會辦公室提供）

公民團體呼籲移除無效車阻。（公民團體提供）

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