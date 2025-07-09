藍營罷免偽造案謝國樑被約談 綠議員質疑：是否下指導棋

民進黨市議員鄭文婷認為謝國樑在整個件中無法推脫。（鄭文婷提供）

2025/07/09 13:23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉嫌造假連署案，7日以證人身分約談基隆市長謝國樑，鄭文婷和張之豪認為案情向上發展，謝國樑承認曾參加國民黨市黨部召開的會議，顯然他在整個過程中無法推脫，他到底下了什麼指導棋，希望他向市民說清楚，讓案情真相大白。

謝國樑今天上午出席安樂社區體能館啟用典禮時備簡單艱示，基於偵查不公開原則，基隆市政府與地檢署一向保持尊重與配合關係，他不便評論。

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鄭文婷今天上午表示，謝國樑自己承認參加過2月13日在國民黨基隆市黨部召開會議，之後就發動對民進黨議員罷免，很快的在2、3天之內就要送件，而且前民政處長張淵翔還侵入戶政系統，她認為謝國樑在整個過程絕對無法推脫，謝國樑在接受檢方的詢問之後，應該要向市民說清楚。

張之豪則說，看來檢警已經在慢慢收網，有一些重要的人士也被約談了，包含謝國樑；他認為整個案件中，民政處的處長是基隆市政府第一大處，他有可能是自己獨立辦案，還是有人指使他？不僅僅是檢警要這樣問，所有的市民也都這樣問，希望說謝國樑約談之後，能夠讓這個案子真相大白，當然也希望勿枉勿縱，不要讓這些清白的人受到牽連，但是如果有犯案的人，千萬不可以讓他們逃走。

民進黨市議員張之豪希望勿枉勿縱，讓真相大白。（記者盧賢秀攝）

基隆藍營罷免偽造文書案，市長謝國樑日前被約談，他說基於偵查不公開不便評論。（記者盧賢秀攝）

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