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    相隔3年 凱達格蘭政經學院第四季在高雄開課

    凱達格蘭政經學院第四季將在高雄、台南等地開課。（陳致中提供）

    凱達格蘭政經學院第四季將在高雄、台南等地開課。（陳致中提供）

    2025/07/09 13:11

    〔記者王榮祥／高雄報導〕凱達格蘭學校政經學院第30期國家領導與發展策略班，預定9月13日12月20日在高雄開課，講師陣容包括前總統陳水扁、高雄市長陳其邁、立委許智傑等，即日起受理報名、額滿為止。

    凱校由前總統陳水扁於2003年創辦，今年邁入22屆，邀請各界優秀人才加入凱校大家庭，深耕民主、追求共好、發揮影響力，成為領導台灣改革發展的重要力量之一！！

    校方說明，國家領導與發展策略班目的在培育、儲備台灣社會的領導菁英，除政經人文等講座課程、戶外參訪教學，核心活動包括玉山山訓、凱達格蘭大辯論、及關懷弱勢與協助社福團體的社會服務行動方案。

    高雄課程講師群包括矢板明夫、呂慶龍、林志潔、林曼麗、林信義、林萬億、姚孟昌、郭育仁、涂醒哲、陳永森、陳其邁、陳水扁、張硯卿、許智傑、許添財、游錫堃、游盈隆、鄭文龍、龔明鑫等。

    前高市議員、凱達格蘭基金會執行長陳致中說明，凱校目前開課頻率是一年一次，去年在台中、前年台北，2022在高雄，主要是希望北中南平衡、以行動落實均衡台灣概念。

    今年高雄課程規劃在9月13日至12月20日，30到70歲的產官政學社各界優秀人才皆可報名，上課地點涵蓋高雄市、台南市、南投縣等，即日起受理報名、額滿為止，簡章可上網查詢，報名專線 02-2531-6607。

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