NCC停擺1年！ 民眾黨批助長大罷免 遞檢舉函籲NCC動起來

民眾黨副秘書長許甫（右二）、社發部主任張清俊（左二）、文宣部主任李頂立（右一）、發言人張彤（左一）等人9日向NCC檢舉，指特定媒體助長大罷免。（記者廖振輝攝）

2025/07/09 12:51

〔記者林志怡／台北報導〕「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」修正通過後，NCC委員人數僅剩3人，不足半數，許多重要功能無法正常運作，迄今停擺1年。台灣民眾黨今日赴NCC檢舉多項媒體亂象，並遞交檢舉函，呼籲NCC拿出具體行動，並強烈要求行政院長卓榮泰速提新任委員名單，恢復媒體正常監理機制。

台灣民眾黨副秘書長許甫指出，政府一手棒子、一手蘿蔔，用NCC重罰不滿言論，再用標案、廣告、業配當做蘿蔔，中天因此屢遭重罰、遭到關台，但NCC對於鏡電視上架後違反不製播政論節目的承諾，在大選期間卻製播政論節目「大選鏡來講」，卻僅記「警告一支」，顯然「輕輕放下」，標準明顯不同。

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許甫也指控，鏡電視近期為大罷免製播政論節目「有話鏡來講」，已是二度違規，且鏡電視6月19日才向NCC申請營運變更，NCC尚未審理完畢，鏡電視等同於在沒有得到許可的情況下製播政論節目，內容更以偏頗角度與說法，極盡訕笑、辱罵、不時造謠，NCC卻沒有任何作為。

台灣民眾黨社發部主任張清俊則提到，NCC監管不力的情況下，主播、主持人從中立客觀的角色，淪為政治打手，如年代新聞台主播張雅琴在黃金新聞時段，用具有強烈個人風格與主觀意識的方式批評不喜歡的政治人物，並有「挫賽」、「趴怠」等粗鄙、歧視用詞。

此外，張清俊也指控，三立電視主持人李正皓專罵在野黨政治人物，曾在節目中稱台灣民眾黨立委麥玉珍「程度與水準低於多數人」，更有「看不懂中文」、「連能不能上國中都有問題」等歧視新住民的言論，NCC卻毫無反應，顯見NCC已淪為與監察院相同的廢物單位。

台灣民眾黨文宣部主任李頂立直言，如今台灣政媒共生、撕裂對立，NCC與行政院「功不可沒」，呼籲行政院應儘速提出NCC委員提名名單，切勿負人民的心意與託付。今日台灣民眾黨也親自遞交檢舉函，要求NCC對媒體亂象拿出具體行動，並由NCC電台與內容事務處副處長陳書銘接下檢舉函。

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