中國推「兩岸體育融合」 學者示警：藉棒壘球促統降低台人戒心

中共鎖定棒球項目做為統戰工作，中國2024年8月曾於福建舉辦「第五屆海峽兩岸青少年棒球文化節」，邀請台灣青少棒成員赴中「交流」。（取自央視網）

2025/07/09 12:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共為促進兩岸體育融合發展，中國國家體育總局近日提出「關於支持福建加快建設兩岸體育融合發展示範區的措施」，將堅持「以通促融」、「以惠促融」、「以情促融」，深化閩台棒壘球交流合作。學者今日分析，中共藉棒壘球降低台灣人戒心，打造樣板球隊促統。

中國國家體育總局指出，「措施」以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平總書記關於對台工作和體育工作的重要論述，深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。

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中國國家體育總局提及，「措施」將充分發揮體育獨特作用和福建對台前沿優勢，堅持「以通促融」、「以惠促融」、「以情促融」，內容主要包括深化閩台棒壘球交流合作、拓展閩台體育合作深度廣度、加大惠台體育措施力度、強化組織保障、政策支撐等四個部分。

中方並宣稱，「措施」出台將進一步深化閩台體育交流合作，支持福建加快建設兩岸體育融合發展示範區，推動形成兩岸體育大交流局面。

值得注意的是，為促進兩岸體育融合發展，中國去年4月在福建組建一支「福建海鯊棒球隊」，該隊以「閩台聯合、兩岸共融」為定位，參賽於中國棒球聯賽，陣中有15名選手、2名教練來自台灣。

對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，福建是對台融合發展示範基地，福建對台部門及統戰單位必須做出業績，除經貿活動外，在體育、文化、宗教、學生寒暑期活動，都會進行方方面面的統戰。

洪敬富指出，棒球在台灣是熱門的全民運動，也是台灣人民引以為傲的，去年在世界12強棒球賽拿下冠軍，反而中國擅長項目是桌球、籃球。中共透過棒壘球交流降低台灣人的警戒心，拉攏棒壘球的愛好者去中國，藉此統戰。

洪敬富舉例，中國有定期邀請國內大學的棒球隊、桌球隊、籃球隊赴中打友誼賽或移地訓練，以促進凝聚兩岸之間的心靈交流，一旦形成網路關係，中共便可進行統戰滲透。

洪敬富批評，中國在福建組建閩台聯合的棒球隊，營造台灣人願跟「祖國」共組球隊，甚至參加中國棒球聯賽，這是十足的統戰樣板。

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