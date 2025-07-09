民眾黨質疑歧視新住民 李正皓PO圖打臉：麥玉珍連「顧」都不會寫

麥玉珍左手腕有戴白玉手鐲。（圖擷取自 臉書）

2025/07/09 12:37

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨今日赴NCC檢舉多項媒體亂象，並遞交檢舉函，呼籲NCC拿出具體行動。對此，名嘴李正皓表示，民眾黨其中一個抗議的原因是我在節目上嘲諷民眾黨立委麥玉珍程度差、懷疑她上國中都有問題等語，已涉及嚴重歧視新住民。但民眾黨、麥玉珍，你們自己程度差，不要拿新住民當擋箭牌，因為麥玉珍就是程度差到連照「顧」的顧都不會寫的立法委員。

李正皓在臉書PO文表示，民眾黨、麥玉珍，你們自己程度差，不要拿新住民當擋箭牌，因為麥玉珍就是程度差到連照「顧」的顧都不會寫的立法委員，麥玉珍刪除行政院預算的質詢稿，雖然照片中沒有麥玉珍的臉，但可以清楚看到手上有個白玉鐲手環，而這手環則是麥玉珍天天攜帶的配飾，我們把質詢稿放大，可以清楚看到麥玉珍在質詢稿上的筆記內容：地方照「ㄍㄨˋ」人民重要。

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我過去所有針對麥玉珍的評論都不是針對新住民的「身份」，而是針對麥玉珍的「程度」。

國會議員的職責是「立法」，立法的前提是要「懂法」，懂法的前提是要「識字」，法律一字之差「應還是得、且還是或」天差地遠，麥玉珍的程度顯然距離當一個合格的立法委員還很遠。

全台灣優秀的新住民很多，有更多的新住民透過他們的努力在台灣落地生根，成為一個在各自專業領域包含法律，都是很優秀的人才，民眾黨只能找到麥玉珍這樣的人來代表新住民？

民眾黨找一個連字都不會寫、碩士論文內容是「老公外遇狗改不了吃屎」的人來代表新住民擔任民意代表，這才是在羞辱新住民、是新住民的悲哀；全台灣將近六十萬人口的新住民，程度比麥玉珍好、專業比麥玉珍優秀的人才比比皆是，讓麥玉珍這樣水準的人進入國會，是在羞辱那些專業的立法委員、台灣的悲哀。

根據李正皓PO出的圖片，可以看到中麥玉珍的筆記照「顧」的顧寫的是注音。（圖擷取自 臉書）

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