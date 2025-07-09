綠委轟年初砍農業預算又討補助 藍委：全力救災勿噴口水

國民黨立委王育敏。（記者林欣漢攝）

2025/07/09 12:36

〔記者林欣漢／台北報導〕丹娜絲風災致雲嘉南農損慘重，立法院國民黨、民眾黨立委今年1月審查總預算時，刪除「農業特別收入基金」9千萬元，民進黨立委林楚茵批評，藍白聯手砍預算，今天竟然厚臉皮開記者會要補助，「加害人裝無辜」是最噁心的演出。對此，國民黨團副書記長王育敏說，在風災過後急於善後的此刻，行政院應拿出誠意傾全力協助災民，請民進黨別再噴口水。

林楚茵指出，丹娜絲讓藍白亂砍預算的後果現形！嘉南高屏、雲林、南投災情慘重，光是文旦柚損失就高達1.184億元。年初國民黨看到「農業部」3個字就見獵心喜，亂砍亂凍，最後還聯手民眾黨刪掉「補助農業特別收入基金」9千萬元，藍白砍撥補，現在又開記者會要補助！神也是藍白、鬼也是藍白。

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林楚茵表示，尤其雲林縣立委丁學忠、嘉義不分區立委王育敏就是「投入贊成砍預算」的國民黨立委，請問農業預算被砍、基金不足，你們好意思喊「擴大災損補助 刻不容緩」？這是利用農民嗆流量救罷免！一邊造謠農業預算是「小金庫」亂刪凍，一邊在農民最需要幫助時講空話、大撒幣，這才是藍白立委的真面目！

對此，王育敏表示，這樣的說法就是在農民的傷口上灑鹽，事實上行政院有二備金，民進黨說的都不是事實，反而是他們之前浪費錢去補助屏東1億元的光電設施，現在已經泡在水裡，而嘉義的光電也遭到摧毀，政府的錢應該要花在刀口上，在風災過後急於善後的此刻，行政院應拿出誠意傾全力協助災民，請民進黨別再噴口水。

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