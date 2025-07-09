蔡秋明表態不支持廢死 認判死刑相當困難

立法院全院委員會今審查司法院院長被提名人蔡秋明的人事同意權案。（記者王藝菘攝）

2025/07/09 11:54

〔記者李文馨／台北報導〕憲法法庭去年9月宣判死刑有條件合憲，大法官、司法院長被提名人蔡秋明今天在立法院表示，他不支持廢除死刑，並認為現在判死相當困難；不過，他也說，此案已經判決，除非有憲法訴訟法第42條要件，人民、政府機關可重新聲請審視。

國民黨立委許宇甄詢問，蔡秋明回覆國民黨團問卷表明「不支持廢除死刑」，是否屬實，並追問對於113年度憲判字第8號判決看法為何。

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蔡秋明答詢說，「是的」，憲判字第8號判決認為現在死刑制度不違憲，這一點他支持。許宇甄再問，但依照憲判字8號等同實質廢死，蔡秋明說，相當困難。

許宇甄追問，蔡秋明擔任檢察官近30年，依據憲判，三審合議庭法官要一致決才能判死，實務經驗上有無相關案例。蔡秋明說，以他的經驗，判死刑基本上都是一致決，並不是憲法法庭判決才這樣，但他沒有相關統計數據。

許宇甄說，憲判等同實質廢死，她很高興聽到蔡表態不支持廢死，但對於實質廢死狀況，未來若蔡秋明擔任司法院長該如何解決。蔡秋明說，這案子已經判決，憲判對人民與機關都有拘束力，除非有憲法訴訟法第42條要件，人民、政府機關可重新聲請審視。

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