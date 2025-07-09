為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民調稱同意罷免居上風 牛煦庭：不影響心情

    立法委員牛煦庭（ 中），認為媒體民調樣本數不足，高低好壞、參考就好。（牛煦庭提供）

    立法委員牛煦庭（ 中），認為媒體民調樣本數不足，高低好壞、參考就好。（牛煦庭提供）

    2025/07/09 12:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕726大罷免進入倒數，有媒體發布1份民調指稱，針對罷免桃園市第1選區國民黨立委牛煦庭，一定會去投票的受訪者中同意罷免明顯領先不贊成者；牛煦庭今天回應，認為民調樣本數不足，高低好壞、參考就好，不影響心情，桃園6位國民黨立委都不會放鬆，會將選戰企劃執行完畢，持續號召支持者在26日出門投下「不同意罷免」。

    罷免桃1牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒認為，除了牛煦庭，這份民調中桃園市其他5位藍委罷免案都呈現「不同意大於同意」，有人悲觀認為「桃園太藍了，導致罷免太難了，有1席就不錯了」，但回想過去6個多月，不相信一階可以進入二階的人多、不相信二階可以進入三階的人也多，他的回答都是「6個都可以」，事實也證明罷團做到了。

    「進入最艱難的第3階段，同樣的有人問我，幾個可以罷免下來？」陳曉煒說，罷團認真地要拉下每位不適任的立委，加上他看到所有罷團志工們的認真與付出、看到願意思考的民眾變多了，所以桃園6位立委都要被拉下來；希望最後數日，所有關心「大罷免，大成功」的民眾，都別缺席，除了自己記得26日出門投下同意罷免票外，也要幫忙爭取更多人支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播