民調稱同意罷免居上風 牛煦庭：不影響心情

立法委員牛煦庭（ 中），認為媒體民調樣本數不足，高低好壞、參考就好。（牛煦庭提供）

2025/07/09 12:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕726大罷免進入倒數，有媒體發布1份民調指稱，針對罷免桃園市第1選區國民黨立委牛煦庭，一定會去投票的受訪者中同意罷免明顯領先不贊成者；牛煦庭今天回應，認為民調樣本數不足，高低好壞、參考就好，不影響心情，桃園6位國民黨立委都不會放鬆，會將選戰企劃執行完畢，持續號召支持者在26日出門投下「不同意罷免」。

罷免桃1牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒認為，除了牛煦庭，這份民調中桃園市其他5位藍委罷免案都呈現「不同意大於同意」，有人悲觀認為「桃園太藍了，導致罷免太難了，有1席就不錯了」，但回想過去6個多月，不相信一階可以進入二階的人多、不相信二階可以進入三階的人也多，他的回答都是「6個都可以」，事實也證明罷團做到了。

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「進入最艱難的第3階段，同樣的有人問我，幾個可以罷免下來？」陳曉煒說，罷團認真地要拉下每位不適任的立委，加上他看到所有罷團志工們的認真與付出、看到願意思考的民眾變多了，所以桃園6位立委都要被拉下來；希望最後數日，所有關心「大罷免，大成功」的民眾，都別缺席，除了自己記得26日出門投下同意罷免票外，也要幫忙爭取更多人支持。

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