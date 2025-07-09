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    立院修法提高老農津貼、禁伐補償 蔡秋明：基本上沒有違憲

    立法院全院委員會審查司法院院長被提名人蔡秋明。（記者王藝菘攝）

    立法院全院委員會審查司法院院長被提名人蔡秋明。（記者王藝菘攝）

    2025/07/09 11:46

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院全院委員會今天上午審查司法院長被提名人蔡秋明，民眾黨立委黃國昌詢問，立委修法提高老農津貼、禁伐補償有無違憲，蔡秋明答詢均稱「基本上我認為沒有違憲」；另外，蔡秋明對於總統於團結十講內容並不清楚，黃國昌問蔡是否過著「隱世獨居」的生活，蔡尷尬回：「是有點這樣」。

    總統府今年3月公布7位大法官被提名人，並將總統提名咨文送到立法院，咨請立法院行使同意權。對於黨團審查候選人標準，黃國昌說，被提名人有無勇氣對抗當權者、扮演憲法守護者的角色，維護我國民主憲政，貫徹人權保障，這是最基本的要求；但他很詫異，比對蔡秋明回覆的問卷內容，很多回答與跟民進黨政府發出的官方聲明大同小異。

    黃國昌詢問，立委提案修法將老農津貼從4千元提升至6千元有無違憲。蔡秋明回應，「基本我認為沒有違憲。」黃質疑，蔡的問卷內容附和卓榮泰說法，稱法律案增加政府支出違憲，今天又說立委修法增加老農津貼沒有違憲。

    黃再問，立委修法增加原住民禁伐補償金額，從每公頃3萬元提升到5萬元有無違憲？蔡秋明也說，「基本上我認為沒有違憲」，黃表示，「非常好，記得你今天的答案，回去再好好給黨團的回覆，怎麼跟你今天在這邊的答覆差那麼多。」

    黃國昌詢問，總統賴清德在團結十講中說，自己當立委12年未看過立法院通過一個法律被判決違憲，痛批在台灣史無前例，他是否贊成，不過蔡並不清楚，黃則質疑蔡「是否已經過著隱世獨居的生活，外面社會發生什麼事情你都不知道？」蔡秋明尷尬回應「是有一點這樣子」，這是賴自己的觀察，他無法表示贊成。

    黃國昌接續詢問，立法院職權行使法規定，立法院得經全體立法委員四分之一決議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家安全大政方針，聽取總統國情報告，而該條文有無違憲？蔡說，該條文文字較微妙，他沉默許久後說，文字有解讀的問題，從憲法角度來看，立法院得聽取總統國情報告，「表面上看起來是沒有違憲」。

    黃國昌再問，你知道這條文被憲法法庭宣告違憲？蔡秋明說，「是的我了解，表面上、字面上看起來（沒有違憲）。」黃說，該條文於2008年在賴清德當立委時修法通過，總統自己修的法被憲法法庭宣告違憲，現在卻指著現在全體國會議員，「沒有看過這麼糟糕的立委，修一個法律被宣告違憲」，質疑總統發言並無國家元首高度。蔡秋明僅回稱「高度的問題，我不方便評論」。

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