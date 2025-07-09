藍委處「看守國會」正當性不足 經民連：暫緩審議普發現金

經民連召集人賴中強（中）等人今日舉行「關稅來襲？普發現金，韌性條例 停看聽」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/07/09 12:13

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院會上週原預計表決總經費4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，國民黨擬刪除其中1500億元，並普發現金一萬元，但因台美關稅結果尚定，暫緩處理。經民連今召開記者會呼籲，正值看守國會中的藍委不應選在罷免前，試圖將涉及國家重大財政支出的「預算法修正案」與「韌性條例」強渡過關。

經民連智庫研究員涂景亮指出，國民黨所提「普發現金」除了對經濟助益可疑，更恐成為通膨隱憂。若民眾對未來預期不變，會傾向將現金存起來以平滑消費，而非立即增加支出，因此無法達到振興經濟之效益；不將現金流入市場的行為，反而又會影響經濟成長，無助減緩民生壓力，並成為未來通膨的柴火。

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涂景亮認為，國民黨與其現在將歲計賸餘如煙火般地撒出去，不如靜待與美國關稅談判確定後，確定衝擊影響評估與因應方案，再做處置。過去於反服貿運動時，經民連曾提出應制定《經貿自由化衝擊影響評估與救濟法》訴求，要求政府評估，各行業會有多少店家因服貿開放新競爭者的加入而退出市場，會有多少勞工面臨衝擊，2015年底立法院則完成「因應貿易自由化調整支援條例」制定。

涂景亮續指，如今面對美國關稅變革與台美貿易談判，經民連亦認為，不論行政院、國會或公民社會，均應於台美貿易談判結果底定後，優先就美國提高關稅將對我國個別產業、勞工及農民帶來多大衝擊以及我國擴大對美貿易開放後，將對我國個別產業、勞工及農民帶來多大衝擊等，進行分析調查。

他呼籲，行政院應廣泛舉行公聽會，立法院亦應適用新版「立法院職權行使法」舉行聽證會，而不是急著為了救罷免，強行通過普發現金條文，讓未來的救命金亂發出去。

此外，涂景亮提到，目前由超過120萬台灣人民連署提出的31位立委罷免案，其中26位立委分別訂於7月26日、8月23日進行罷免投票。為避免新舊民意產生矛盾、民主正當性不足問題，無論民選首長或民意代表，在罷免投票結果公告之日止，本應處於看守之狀態，靜候最新民意的投票決定，避免就重大爭議事項作出決定。

涂景亮也籲請民眾參加明晚六點半於青島東路舉行的「看守國會：停審爭議法案，青鳥回防立院」集會，一起向朝野立委喊話，暫緩普發現金與韌性條例審議。

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