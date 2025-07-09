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    吳思瑤喊話「行政效率不是拿來對付公民」 蔣萬安：依法處理

    面對頻遭指控行政不中立，台北市長蔣萬安回應，建管處已做清楚說明，就是依法處理。（記者羅沛德攝）

    面對頻遭指控行政不中立，台北市長蔣萬安回應，建管處已做清楚說明，就是依法處理。（記者羅沛德攝）

    2025/07/09 11:57

    〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免最後倒數階段，各地罷團進入最後熱戰，希望民眾在7月26日投同意票。不過，罷團「港湖除銹」今（9）日表示，近期在找地點掛看板，或是找公車廣告商的過程中，廣告商都面臨巨大壓力，擔心未來跟政府洽談案子時會有壓力。面對頻遭指控行政不中立，台北市長蔣萬安稍早也回應，建管處已做清楚說明，就是依法處理，目前雙方都發出限期改善通知。

    今天罷免李彥秀團體「港湖除銹」和立委吳思瑤、林月琴、范雲等人前往內湖站路口舉牌，罷團「港湖除銹」發言人Jason表示，近期罷團不管是掛看板，或是找公車廣告商的過程中，廣告商都面臨巨大壓力，他們未來要接案的話，可能跟政府洽談案子會有壓力，後來就比較有所保留。罷免王鴻薇團體「山除薇害」也指控，看板上架僅7小時就被拆，好不容易搶到了公車廣告，結果被公車處要求下架。

    對此，吳思瑤表示，「請蔣萬安顧好市政，行政效率是用在市政，不是拿來對付公民！」蔣萬安也回應，建管處已做清楚說明，就是依法處理，目前雙方都發出限期改善通知。

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