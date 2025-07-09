籲將親中不適任立委罷免下台 尹立：高雄5年前已做示範

「港湖罷秀 ✕ 汐止七星斷翔 」聯合宣講行動，現場呼籲民眾7月26日一同罷免立委李彥秀與廖先翔。（記者田裕華攝）

2025/07/09 12:33

〔記者蔡愷恆／台北報導〕「港湖罷秀」今（9）邀請罷韓四君子之一的尹立，在南港展覽館捷運二號出口呼籲選民，726要出來投「同意罷免票」。尹立特別從高雄北上，提到5年前罷韓，也是來自全台灣的支持。

他表示，高雄在5年前已經做了示範，這幾年來的發展大家都有目共睹。「我們高雄這次沒有大罷免，但我們會傾盡全力，接下來台灣人將會一起支持這樣的民主活動，可以成功把親中勢力趕出台灣。」

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尹立提到，罷免當然是討論政治人物的胡作非為，但是罷免真正背後的動力還是愛。他說：「當時我們因為愛高雄，所以發動罷免韓國瑜。」他表示，在高雄人的集體意志之下，韓國瑜被94萬高票罷免，一直到現在為止，高雄人都走路有風，台北作為首善之都，一定可以有更好的氣勢跟能量，把這些不適任的政治人物罷免下台。

他感性提到，罷免是愛，為了我們的下一代，反共是台灣所有人的最大公約數，「我們不希望我們的下一代，活在一個拿著一張白紙都可能被抓走的社會；不希望我們的孩子在學校讀的是習語錄；我們不希望用的是醫保，我們要用的是健保。」他更說，要保護現在生活方式，就需要將親中、搗亂社會的不適任立委罷免下台。

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