藍白拋普發現金 民團轟：用人民的錢買不同意罷免

經民連召集人賴中強（中）、台灣社會福利總盟秘書長孫一信（左）等人今日舉行「關稅來襲？普發現金，韌性條例 停看聽」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/07/09 11:46

〔記者林哲遠／台北報導〕面對大罷免，國民黨在立院推出「普發現金1萬」法案，被質疑以糖衣包裝化解政治危機。台灣社會福利總盟秘書長孫一信今日出席經民連「關稅來襲？普發現金、韌性條例 停看聽」記者會提出四大永續性社會福利制度，並直言民眾應該搞清楚，普發現金只是用你自己的錢去買你的不同意。

孫一信指出，普發現金的出現是稅收實徵數高於預估數，但當稅收超徵、還稅於民等錯誤概念被一再宣講後，超徵被誤解為多收，大家故意忽視台灣在經濟表現、稅制改革和降低國家債務上的所有努力；從國民黨團總召傅崐萁的談話，普發現金這件事，儼然已成大罷免攻防的議題。

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孫一信直言，「民眾應該搞清楚，這只是用你自己的錢去買你的不同意，而後果是普發現金不僅師出無名，更經嚴重破壞財政紀律，削弱中央政府的執行能力。」

社福團體提四大永續性社會福利制度

孫一信認為，與其一次性的普發現金，不如建立更積極性、永續性社會福利制度。首先是社會住宅，行政院因預算考量目前尚未核定內政部所提「百萬戶租屋家庭支持計畫（114-121年）」其中有關未來興辦社會住宅的財務需求2046億元，目前社會住宅興辦應該是朝野及租屋族共識度最高的居住政策，應極力推動。

其次為「社會救助法」修法，應該放寬申請門檻，並取消虛擬所得核定，幫助更多邊緣戶。孫一信說明，目前台灣的低收和中低收入人口的合計，僅佔人口數的2.5%，他們主張再加一倍到5%仍於先進國家的低收人口，初估每年再增加200億元足以支應，若不要普發一萬元就能增加使用十年。

孫一信續指，第三為目前長照2.0美中不足之處，就是沒有納入全日型住宿機構的給付，他們主張直接納入長照2.0，CMS重度以上第7、8級每月給付3.5萬元，中度4-6級給付3萬元，輕度2-3級給付2.5萬元，這部分的預算預估一年需增加400億元。

孫一信說，第四，托育及就業政策催生聯盟也主張，由國家預算引導職場友善彈性、彈性化育嬰留職停薪、長照安排假、有薪家庭照顧假，以及支援請假者的同事津貼等。這些政策的落實，需要運用國家經費，補貼「照顧者」勞工臨時、短期請假的薪資。

孫一信強調，不要忘記我們還有各種災害防救和農損補貼，美國關稅調整受害產業的因應，甚至因應疫情的社會補償，普發真的是當前最需要的嗎？

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