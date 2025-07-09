立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯：願作強化台歐合作重要門戶

外交部長林佳龍（中）歡迎立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（左五）率團訪台。（外交部提供）

2025/07/09 11:49

〔記者黃靖媗／台北報導〕立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）6日起訪台，昨日上午與外交部長林佳龍會面。巴諾瓦斯表示，此次訪台盼向各界釋出立陶宛將持續支持台灣及台立關係的明確訊息，立陶宛願作為台灣強化與歐洲鏈結及合作的重要門戶。

巴諾瓦斯表示，有幸首次訪台即率領立陶宛去年11月國會改選後，首批訪台的新屆國會訪團，盼向各界釋出立陶宛將持續支持台灣及台立關係的明確訊息。

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巴諾瓦斯指出，當前國際地緣政治前景充滿不確定性，全球安全一體，已無法分別看待，此刻民主國家更應加強合作、團結應對，他樂見台立雙方在既有合作基礎上，加強在安全、產業韌性與文化等多項領域的交流合作，立陶宛願作為台灣強化與歐洲鏈結及合作的重要門戶。

林佳龍表示，歡迎巴諾瓦斯主席率團來訪，台立兩國共享普世價值理念，且位處自由民主最前線，我國願與立陶宛攜手共同強化自我防衛能力與產業供應鏈韌性，包括在國防產業、無人機及人工智慧等領域拓展合作，強化民主經濟韌性，並持續共同人道援助烏克蘭，展現民主陣營的團結。

林佳龍也指出，去年11月曾率台灣無人機產業訪問團訪問立陶宛後，雙方廠商已推動合作生產無人機零組件的計畫，凸顯雙方產業具備互補性及合作潛力。

外交部指出，此次訪團成員除巴諾瓦斯外，也包括立陶宛國會國安及國防委員會主席暨友台小組副主席葉林斯（Giedrimas Jeglinskas）、外交委員會副主席暨友台小組副主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）、國會議員辛格里斯（Emanuelis Zingeris）、根特維斯（Simonas Gentvilas）、舒克維茜（Jurgita Šukevičienė）、奇雅妮（Indrė Kižienė）及立德卡（Arminas Lydeka）等，外交部次長吳志中也將於7月10日款宴訪團成員。

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