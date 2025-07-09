黃國昌站台反罷鋪路2026？ 蔣萬安稱目前2人都在想這「3件事」

民眾黨主席黃國昌傳出將轉戰參選台北市，台北市長蔣萬安今日面對媒體再度追問，他表示，自己和黃國昌主席現在都在想怎麼樣政府做好面對美國關稅政策的因應等3件事。（記者羅沛德攝）

2025/07/09 11:48

〔記者孫唯容／台北報導〕民眾黨主席黃國昌傳出將轉戰參選台北市，台北市長蔣萬安昨日被問及此事僅冷漠回應「謝謝、謝謝」，今（9）日面對媒體再度追問，蔣萬安表示，自己和黃國昌主席現在都在想怎麼樣政府做好面對美國關稅政策的因應等3件事。

民眾黨主席黃國昌日前帶領黨籍北市議員，為5位國民黨立委反罷免站台，其中黃國昌提及「大巨蛋舉辦世壯運，看到這個從馬英九開始規劃、柯文哲任內完工、蔣萬安任內動用的大巨蛋當中，看到了不同政黨市長一棒接一棒，可以讓市民覺得驕傲、可以讓世界看見台灣，為了市民福祉、為了下一代的未來，有太多、太多事情可以合作」，該言論被視為黃國昌2026年不排除轉戰參選台北市長。

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對此，蔣萬安今上午出席艋舺公園改造開工典禮，再度被問及此事。蔣萬安表示，他和黃國昌主席都沒有在想這件事情，現在都在想怎麼樣政府做好面對美國關稅政策的因應；怎麼樣能夠好好的面對民生經濟的問題；怎麼樣面對民進黨發動毫無正當性的大罷免。

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