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    「51戰隊」總動員！綠委兵分多路 助攻大罷免肉搏戰

    民進黨發言人吳崢，立委陳培瑜、張雅琳、郭昱晴、台北市議員王孝維與何孟樺，一同出席『港湖罷秀 ✕ 汐止七星斷翔 』聯合宣講行動，現場呼籲民眾7/26一同罷免立委李彥秀與廖先翔。（記者田裕華攝）

    民進黨發言人吳崢，立委陳培瑜、張雅琳、郭昱晴、台北市議員王孝維與何孟樺，一同出席『港湖罷秀 ✕ 汐止七星斷翔 』聯合宣講行動，現場呼籲民眾7/26一同罷免立委李彥秀與廖先翔。（記者田裕華攝）

    2025/07/09 11:22

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免上演近身肉搏戰，兼任民進黨主席的總統賴清德發布動員令，宣示「民進黨必須與公民同行」，全力響應「護國大遶境」活動。立法院民進黨團則發起「51戰隊大罷免與公民同行」，今（9）日起正式展開，民進黨立委兵分多路挺進各縣市罷區，在26日投票前與罷團並肩催票、拉抬氣勢。

    民進黨團近日通知全體黨團成員，將前進各縣市挺公民，原則上規劃週一、三、四的上午時段，包括站路口或市場掃街等。據規劃，7日從基隆市起跑，接著依序為9日雲林縣、10日桃園市、14日台中市、16日新竹市、21日台東縣、23日台北市。

    不過，因丹娜絲颱風攪局，打亂既有行程，活動延至今天展開。民進黨團一早從台北市南港、內湖兩線齊發，一是吳思瑤、林月琴、林楚茵、范雲等人，在內湖行政中心前站路口舉牌，二是陳培瑜、張雅琳、郭昱晴等人，在南港展覽館2號出口舉牌發面紙。

    黨團人士說明，黨團依照各地狀況，密切與罷團、縣市黨部及議會黨團合作，基隆及雲林視情況擇期舉辦，其他縣市則如期進行；而花蓮因多數立委已踴躍前往，故目前未列入黨團規劃。

    吳思瑤受訪表示，51戰隊全台後援團已組成幾天，這次分批前往各個縣市，向大家報告立法院即時現況，也會強化跟各公民團體集結。至於罷情是否告急？她坦言，藍白勢力近期集結，確實有效鞏固深藍族群，而公民從一、二階連署至今已投入大半年，最後一哩路要咬緊牙根，大家沒有悲觀權利、一定要贏。

    此外，民進黨立委各出奇招，例如台南的陳亭妃組成「妃妃鐵馬隊」、林俊憲籌備「名人助講團」，挺進大罷免第一線戰場；來自高雄的賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等人，亦分別揮軍北伐東征，與罷團合作催票助講。

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