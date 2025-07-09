民團號召青鳥明晚回防立法院 警公布交管措施

民團號召青鳥回防立法院。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/09 11:23

〔記者王冠仁／台北報導〕大罷免投票即將於26日進行，有26名國民黨立委面臨罷免，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合認為，在大罷免投票結果出爐前，國會應避免針對重大爭議事項作出決定，呼籲藍白立委停審爭議法案，並號召青鳥在明天晚上回防立法院。對此，轄區中正一分局也在今天公布相關交通管制措施。

經濟民主連合指出，在大罷免投票結果公告前，還有7月11、15、18、22、29日，院會可以通過重大爭議法案，包含涉及國家重大財政支出要普發現金的預算法修正與韌性條例、涉及不在籍投票的選罷法、限縮國家人權委員會成員須具備高考及格執業15年資格的監察院國家人權委員會組織法、禁止過去10年內曾參加政黨者出任監察委員的監察院組織法等。

請繼續往下閱讀...

經濟民主連合認為，立法院職權行使法及立法院組織法，就立法委員罷免案宣告成立後之職權行使未做限制規範。民選首長或民意代表，自罷免案宣告成立之日起至罷免投票結果公告之日止，本應處於看守狀態，避免就重大爭議事項作出決定，靜候最新民意的投票決定，因此號召青鳥明晚回防立法院。

中正一分局指出，此次「看守國會，停審爭議法案，710青鳥回防立院」活動，集會申准時間為明天中午12時至晚上10時，為維護活動交通秩序與安全，警方已經規劃相關交通管制措施。

一、舞台、帳篷等硬體設備搭設：

7月10日12時起，青島東路（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至當日23時活動撤場結束，才開放車輛通行。

二、擴大周邊交通管制範圍：

當天18時30分起，群眾陸續進場，如現場人數自然溢出集會地點，為維護交通秩序及群眾安全，將分階段擴大管制中山南路慢（快）車道。

警方呼籲，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；駕駛人如行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，並請遵守員警、義交之指揮疏導，減速慢行。

警方公布交管措施範圍。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法