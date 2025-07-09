籲立院緩議普發現金 賴中強揭財政四大不確定性

經民連召集人賴中強（中）等人舉行「關稅來襲？普發現金，韌性條例 停看聽」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/07/09 11:24

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院會上週原預計表決總經費4100億的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，國民黨擬將其中1500億改為普發現金一萬元，但因台美關稅談判仍進行中，朝野暫緩處理。經民連智庫召集人賴中強今召開記者會點出當前國家財政的四大不確定性，是要放一次性的煙火，還是思考台灣的社會福利制度如何健全，呼籲立院能緩議普發現金。

賴中強指出，首先，台美貿易談判及衝擊影響未定。即便談判結果在未來幾天或9月1日（美國勞動節）前定案，最終我國產品對美出口稅率及我方農工產品擴大開放進口，究竟會對衝擊哪些產業，哪些勞工，帶來多大衝擊？因此，行政院應先進行衝擊影響評估並舉行各項公聽會，立法院也應舉行聽證會。在此之前，無法評估行政院匡列930億元經濟支持方案是夠或不夠，還有多少歲計賸餘可用於普發現金。

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再者，因為財政收支劃分法的修正，明年起中央減少約3753億元的收入財源。賴中強續指，其對於中央各項社福、教育、文化、交通、經濟等計畫經費的影響均有待客觀評估，地方一般性補助款的規模，也有待中央與地方政府協商。在此之前，無法判斷歲計賸餘究竟應用於補足育兒津貼、公共托育補助、租金補貼、學費補貼、交通建設或普發現金。

賴中強再指，第三個財政不確定性，是政府人事與退休年金財務不確定。國會近期決議之軍人加薪、提高退休警察退休年金所得替代率，乃至於勞工保險潛藏負債，其對整體財政之影響有待精算。在此之前，無法判斷歲計賸餘究竟應用於撥補國庫與各項退休基金潛藏負債，或普發現金。

賴中強說，最後則是因應中國對台軍事威脅與國際地緣政治變動，各項國防經費與關鍵基礎設施韌性強化所需經費，勢將提高。提高多少，必須估算。在此之前，無法判斷歲計賸餘究竟應用於防衛預算，或普發現金。

「我們理解普發現金，對於許多家庭確實會有短期的效益。」賴中強認為，但也希望各界可以利用這個機會，討論除了一次性普發現金外，有無可能兼顧短期與長期政策需求，將政府財政資源做最大效益的運用，逐步從擴大社會救助，到保障退休年金不足8000元者優先補足其差額、建立稅收式基礎年金、甚或最終考慮部分人士倡議的無條件基本收入。

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