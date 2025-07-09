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    大罷免倒數！「鷹爸」徐柏岳：進入正藍軍跟假藍軍的對決

    「山除薇害」近日在台北市松山區舉行記者會，直搗深藍票區，並邀退役飛官「鷹爸」徐柏岳等人掃街。（記者方賓照攝）

    「山除薇害」近日在台北市松山區舉行記者會，直搗深藍票區，並邀退役飛官「鷹爸」徐柏岳等人掃街。（記者方賓照攝）

    2025/07/09 12:06

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將於7月26日舉行，共有24名國民黨立委和目前遭停職的新竹市長高虹安面臨罷免。對於有人解讀此役回歸藍綠對決，「鷹爸」徐柏岳不這麼認為，他說，這次大罷免，是正藍軍跟假藍軍的對決，是中華民國的生死存亡戰，呼籲軍公教站出來，「打一場民主的聖戰！」

    退役空軍飛官「鷹爸」徐柏岳昨天（8日）在臉書發文表示，「許多人問這次的大罷免是否會成功？以國民黨的習慣及過往的紀錄，他們一定會想方設法操弄成為藍綠對決」。「但鷹爸要告訴大家：這次的大罷免，是正藍軍跟假藍軍的對決，台派不會是關鍵性的角色！」

    徐柏岳解釋，「正藍軍就是效忠114歲的中華民國，假藍軍就是效忠75歲的中華人民共和國。」

    徐柏岳強調，這次大罷免是「中華民國的生死存亡之戰，正藍軍會擔負起守護的決心，誓死捍衛中華民國。」他還對軍公教人員喊話，稱「726深愛中華民國的軍公教一定要勇敢站出來，讓我們帶領罷團，打一場民主的聖戰！」「效忠中華民國的正藍軍一起站出來票投同意罷免。」

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