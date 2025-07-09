海上光電淪一場空? 國民黨指控背後有勾結的利益關係

國民黨發言人楊智伃9日舉行「民進黨栽培海上光電的藏鏡人出爐！海上光電一場空，綠友友撒幣不囉嗦？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/09 11:22

〔記者施曉光／台北報導〕這次丹娜絲颱風造成位於屏東佳冬的海上光電浮台嚴重毀損，國民黨今日召開「民進黨栽培海上光電的藏鏡人出爐！海上光電一場空，綠友友撒幣不囉嗦？」記者會，該黨發言人楊智伃指控執行離岸光電系統浮台技術開發的旭東環保科技公司就是「綠友友」，其背後就是一個千絲萬縷的跨越時空、跨越朝代，同時也跨越民進黨派系、互相串連勾結的利益關係。

楊智伃指出，前總統蔡英文擔任總統期間，不論是當選前或當選後，不但幫旭東背書，更在選前與旭東董事長董基旭密談4小時，蔡英文任命的前農委會主委、前屏東縣長曹啟鴻，卸任後就擔任旭東獨董，前屏東縣長潘孟安也幫旭東背書，而且潘在屏東縣長任內所任命的前屏東縣環保局長魯台營，更在卸任後擔任旭東董座，而現在擔任總統府秘書長的潘孟安，更是賴清德總統心腹中的心腹，挺賴「國師」謝金河在2024年還發文幫旭東背書。

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楊智伃說，這個跨越時空、跨越朝代，跨越民進黨派系，互相串連、勾結的利益關係，難道就是經濟部長郭智輝所以悶不吭聲、自圓其說硬拗的秘密？賴清德總統難道不該好好的查一查，背後究竟有何千絲萬縷的關係？

國民黨台北市議員張斯綱表示，這些由經濟部補助1億多元的光電板，在颱風後讓人怵目驚心，他呼籲經濟部要拿出肩膀，檢討並徹查有沒有人利用補助中飽私囊的情況，民進黨也應該為當年的決策草率與政策錯誤向社會道歉。

經濟部昨天說明，本案海上光電浮台試驗計畫，主要針對浮台系統海上耐受性、穩定性及安全性進行相關數據收集及研究，並未發電，此次受到丹娜絲颱風侵襲受損，導致浮台沖刷到海岸線，已請業者48小時內完成清理及復原，預計於7月9日前完成清運任務，並要求廠商須完成第三方國際驗證，如屆期無法完成，將依計畫規定辦理合約終止。

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