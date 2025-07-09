國台辦宣布洪秀柱將出席青年論壇 立委：無法代表台灣年輕人

中國國台辦發言人陳斌華今（9）日宣布，「海峽兩岸青年發展論壇」將於10日至15日在浙江舉辦，前國民黨主席洪秀柱將應邀出席。（資料照，翻攝直播）

2025/07/09 10:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦發言人陳斌華今（9）日宣布，「海峽兩岸青年發展論壇」將於7月10日至15日在浙江舉辦，前國民黨主席洪秀柱將應邀出席。立委質疑，這擺明是青年統戰活動，洪秀柱無法代表台灣年輕人。

陳斌華指出，第8屆海峽兩岸青年發展論壇將於浙江杭州及嘉興、寧波、溫州、金華等地舉辦，7月11日上午在杭州舉辦論壇開幕式暨浙台青年交流季啟動儀式。

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陳斌華說，前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱將應邀出席論壇。兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表等約1000人將參加論壇有關活動。

對此，民進黨立委王美惠今日受訪批評，洪秀柱已經沒有台灣心，也無法代表台灣年輕人，會去參加這種統戰論壇的年輕人少之又少，請國民黨不要吃年輕人豆腐。

王美惠指出，多數年輕人已經看清國民黨的所做所為，要做青年交流應該是去民主國家，不是去獨裁、封閉的國家當統戰樣板。中國不民主、不自主，去那邊能夠幹嘛？只是被統戰而已，不要一直配合中共糟蹋台灣。

她質疑，中共才宣布啟用M503航路W121銜接線，對台灣的國家安全構成威脅，洪秀柱這些人視而不見，看不見國安及飛安問題，反而要去出席青年統戰活動。

「海峽兩岸青年發展論壇」是由國台辦下屬的海峽兩岸交流中心、浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會，以及中華青雁和平教育基金會於2018年起共同舉辦；按慣例，國台辦主任宋濤將出席致詞，洪秀柱則是從第一屆起連續8年出席。

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