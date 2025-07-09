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    美對台關稅未公布 蔣萬安：執政黨不要只搞政治不做正事

    台北市長蔣萬安9日出席艋舺公園景觀改善工程開工典禮，期待未來成為兼具歷史底蘊與現代休憩功能的多元特色公園。（記者羅沛德攝）

    台北市長蔣萬安9日出席艋舺公園景觀改善工程開工典禮，期待未來成為兼具歷史底蘊與現代休憩功能的多元特色公園。（記者羅沛德攝）

    2025/07/09 10:53

    〔記者孫唯容／台北報導〕美國總統川普宣布將於美東時間9日早上公布7國貿易名單，下午將再「加碼公布」更多國家。對此，台北市長蔣萬安今（9）日呼籲中央政府要公開告訴民眾談判過程，包含協議內容、美方代表層級，以及最後達成協議的法律形式，希望中央政府能談到對台灣最有利的條件。蔣萬安也說，民進黨不要只搞政治不做正事，除了現在發動罷免，其實民眾真正關心的是關稅可能帶來的衝擊，包括物價不斷上漲、怎麼樣能穩定供電。

    蔣萬安今天上午參加艋舺公園景觀改善工程開工典禮，面對媒體詢問美國關稅議題。蔣萬安表示，北市府相當關注美國關稅動向，持續定期召開跨局處因應關稅會議掌握情勢進行盤點，呼籲中央政府，第一、要適時公開告訴民眾談判過程，包含協議內容、美方代表層級、達成協議的法律形式；第二、在美國提出8月1日緩衝期以前，政府爭取合理關稅所做的哪些努力。

    蔣萬安說，第三、美方第一波公布的14個國家關稅名單，裡面沒有包含台灣，鄰近的日本、韓國約25%，也看到對銅、對藥品課高關稅，對台灣以出口導向的相關企業會造成相關的影響，政府應該採取的補助、紓困等措施，當然希望中央政府能談到對台灣最有利的條件，但是也希望可以完整公開透明，讓民眾清楚整個談判進度。

    針對媒體詢問，假設關稅若不如預期，執政黨應該停止奧援大罷免專心應對？蔣萬安直言，自己一直強調，民進黨不要只搞政治不做正事，除了民進黨現在發動罷免，其實民眾真正關心的是關稅可能帶來的衝擊，包括物價不斷上漲、包括怎麼樣能穩定供電。

    蔣萬安指出，台北市政府的財政局、產業局，將持續協助可能遭受影響的企業，他們也接獲到相關融資協助的申請，包括申請要延期或分期繳納地方稅的企業跟單位，將會持續關注整個動向，適時給予各方協助。

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