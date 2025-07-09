大罷免熱戰 吳思瑤：蔣萬安行政不中立斧鑿斑斑

港湖罷免告急，民進黨立委吳思瑤（左3）等人9日站上街頭為罷團催票。（記者廖振輝攝）

2025/07/09 10:50

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進行到熱戰階段，罷團與反罷方攻防也升溫，而在罷免過程中，台北市長蔣萬安也多次被罷團、民代指控不符行政中立，近日更傳出對於同類型檢舉案，對立委檢舉的案件處理速度特別快的差別待遇。民進黨立委吳思瑤今（9日）就批評，蔣市府行政不中立斧鑿斑斑，行政效率要用在提升市政，而非對付公民。

吳思瑤今上午至內湖區民權東路與成功路交叉口，替罷免藍委李彥秀團隊「港湖除銹」助講，會前媒體問她怎麼看蔣萬安屢遭罷團指控透過行政資源行政不中立，比如看板檢舉案處理速度有落差？吳思瑤表示，呼籲蔣萬安悍守行政中立，這是不論誰執政，都應當堅守的原則。

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她說，市長除了要堅守行政中立外，台北市的行政效率也不要用錯地方，不要只針對捍衛民主挺身而出的公民朋友，除了內湖團隊面對壓力外，這段時間接觸到包括台北市罷免藍委王鴻薇的「山除薇害」，也遇上看板上架7小時內被拆除，連好不容易搶到的公車廣告也被要求撤下，這些都是行政不中立，斧鑿斑斑，請蔣萬安顧好市政，行政效率應當用於提升市政，而非對付公民。

「港湖除銹」發言人Jason提及，團隊每天早上都會送遊覽車，下午就站路口宣傳，常會碰到里長關心罷免狀況，昨天就碰到一位里長情緒激動喝斥罷團，還拿著紙張作勢對成員揮舞；當下他們也向里長表達，應該要行政中立，罷免是公民發聲權力，而這樣的狀況其實每1、2週就會遇到一次，因為許多在地里長跟李彥秀家族關係良好，會想保護李。

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