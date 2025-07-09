蔡秋明提三方案解決司法過勞 被害人權益列司法院改革重點

立法院全院委員會審查司法院院長被提名人蔡秋明。（記者王藝菘攝）

2025/07/09 10:31

〔記者李文馨／台北報導〕立法院全院委員會今天上午審查司法院長被提名人蔡秋明。蔡秋明報告時表示，解決司法過勞將是他有幸擔任新職之後的重要目標，並提出3點解決方案，包含增加員額、減少審判案量以及減輕裁判書類撰寫負擔。此外，他也說，未來會將犯罪被害人的權益保障列為司法院的改革重點。

蔡秋明表示，據他觀察，台灣的法官、檢察官的能力與素質都很高，普遍也非常投入工作，但因為手上案件太多，目前各級法院法官的辦案負擔確實非常沉重。沉重的案件負荷不但會降低審判效率，也可能會影響到裁判品質，解決司法過勞問題將是他有幸擔任新職之後的重要目標。

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對於解決方案，蔡秋明指出，第一，法官工作負擔太重，是因為現有人力不足，他會請人事單位仔細估算人力，盡一切努力增加員額；第二，若他就任，他會與法務部協調，設法將法益侵害比較輕微的不法行為除罪化、增加告訴乃論的罪名種類，鼓勵在偵查階段推廣多元的訴訟外紛爭解決機制，希望減少法院入口案件量。

第三，在減輕法官裁判書類撰寫負擔方面，會在獲得社會支持的前提下，提供可行的案件處理協助系統，同時訂定專屬的AI發展指引，以確保技術應用的安全性與適法性。

至於如何提升人民對司法的信賴，蔡秋明認為，最好的方法就是盡量讓民眾接近司法，甚至直接參與審判工作；另外也會盡快建立一套務實可行、可以預測而有法律依據的量刑基準，消除外界對量刑不公的觀感。

蔡秋明也說，未來會把犯罪被害人權益的保障也列為司法院的一項改革重點，特別是被害人的訴訟上地位保障，建構一個平衡保障被告以及被害人權益的司法環境。

他強調，中華民國是一個民主國，也必須是一個法治國，他們不是沒有看見社會上對司法的不信任，也不是不理解有人對憲法審判可能受到干預的焦慮，但他相信一定能夠堅持法治原則，站穩腳步，公開透明、獨立審判，讓台灣司法往更合理、更成熟、更值得信賴的方向邁進。

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