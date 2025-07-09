立院審查大法官人事案 綠委籲藍白理性行使同意權

立法院全院委員會今日進行「司法院大法官人事同意權案」審查。（資料照）

2025/07/09 10:32

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院全院委員會今日進行「司法院大法官人事同意權案」審查。回顧近1年審查期程，總統賴清德去年8月首次提名包含司法院正、副院長在內的7位大法官被提名人，但全遭立院封殺；再加上藍白主導「憲法訴訟法」修法，提高憲法法庭評議、違憲審查門檻，在人數不足下，憲法法庭幾近實質停擺，影響人民訴訟救濟權益。針對本次補提人選，執政黨立委呼籲藍白理性行使同意權。

司法院前正、副院長許宗力、蔡烱燉等7位大法官去年10月底任期屆滿，賴總統同年8月底公布，台灣大學法律學院特聘教授張文貞出任院長、財團法人國會觀察文教基金會董事長姚立明出任副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡等共7位大法官被提名人名單，但全數遭立院否決。

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此外，在藍白立委主導下，立法院院會去年20日三讀通過「憲訴法修正案」，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。在7位被提名人遭否決的情況下，目前司法院僅剩8位大法官，在人數不足的情況下，憲法法庭已幾近實質停擺。

今年3月，總統公布另7位大法官被提名人，司法院正、副院長被提名人分別為高檢署主任檢察官蔡秋明、最高法院法官蘇素娥，其餘5位大法官人選為政治大學法學院特聘教授詹鎮榮、高檢署主任檢察官林麗瑩、中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台北大學法律系教授陳慈陽。

針對上述人選，立法院本月3日舉行公聽會，聽取學者專家意見；9日、10日、14日召開全院委員會審查7位被提名人；25日院會將行使同意權案記名投票表決。對此，執政黨立委呼籲藍白立委理性行使同意權，就專業進行判準。

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