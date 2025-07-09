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    若獲立院支持任司法院長 蔡秋明：願竭盡所能維護憲政秩序

    立法院全院委員會審查司法院院長被提名人蔡秋明。（記者王藝菘攝）

    立法院全院委員會審查司法院院長被提名人蔡秋明。（記者王藝菘攝）

    2025/07/09 10:12

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院全院委員會今天上午審查司法院長被提名人蔡秋明。蔡秋明報告時表示，如果有機會獲得立法院的支持，他一定竭盡所能堅持法治精神、獨立審判，維護國家憲政秩序，保障人民基本權利與尊嚴；並強調，他相信審判獨立、程序透明、尊重專業、信賴同仁是司法行政首長應有的堅持，也是他個人未來的工作指標。

    蔡秋明指出，最近有媒體寫給他一封公開信，建議他以法治守護民權，「我非常認同」。他認為，台灣今天的民主自由，得益於法治者甚多，大家既要以法治守護人權，也要藉法治鞏固民主，用法治保護家園，憑法治安身立命。

    他說，如果有機會獲得立法院的支持，他一定竭盡所能堅持法治精神、獨立審判，維護國家憲政秩序，保障人民基本權利與尊嚴，確保台灣得來不易的民主自由成果。

    對於法律界討論檢方出身的蔡秋明是否適合任職司法院長。蔡秋明說，台灣檢察官與法官所受的基礎訓練內容完全相同，雖然因為司法官學院結訓前那一瞬間的決定，讓他在司法體系中扮演與法官不同的角色，但自從擔任司法官工作以來，司法獨立、公平審判、中立執法，這些應該堅守的態度與價值，他從來不曾改變。

    蔡秋明提到，自己曾在地方、高等、最高檢察署擔任檢察官，分別對應過各級法院的法官，他也曾調至法務部及行政院辦事，並在法務部擔任國際及兩岸法律司達4年之久，有相當的行政主管歷練。

    他強調，由一個具有多年司法實務工作經驗的人擔任司法院行政首長，應該更能全面理解審、檢、辯在不同角色的定位與界限，也更能促進不同法律人之間的理解與對話，他也相信審判獨立、程序透明、尊重專業、信賴同仁是司法行政首長應有的堅持，也是他個人未來的工作指標。

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