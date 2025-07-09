聯手刪預算卻稱未開始審 林楚茵揭藍白真面目

民進黨立委林楚茵。（資料照）

2025/07/09 10:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲風災致雲嘉南農損慘重，但藍白立委先前將今年度「農業特別收入基金」刪除9千萬元，民眾黨立委張啓楷昨卻稱今年度的基金預算根本還沒開始審，批民進黨還在「大罷免、大造謠」。對此，民進黨立委林楚茵表示，一邊造謠農業預算是「小金庫」亂刪凍，一邊在農民最需要幫助時講空話、大撒幣，這才是藍白立委的真面目！

林楚茵在臉書PO文表示，來看國民黨鱷魚的眼淚，拿出表決紀錄，藍白聯手砍預算，今天竟然厚臉皮開記者會，「加害人裝無辜」是最噁心的演出，藍白聯手刪預算沒天良農災來基層扛，國民黨真遇農災只想大撒幣，刪預算時有沒有想過農民的苦？

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林楚茵指出，今年第一個登陸台灣的颱風「丹娜絲」，立刻讓藍白亂砍預算的後果現形！嘉南高屏、雲林、南投災情慘重，光是文旦柚損失就高達1.184億元！但大家還記得嗎？年初國民黨看到「農業部」三個字就見獵心喜，亂砍亂凍，最後還聯手民眾黨刪掉「補助農業特別收入基金」9千萬元，藍白砍撥補，現在又開記者會要補助！

林楚茵續指，神也是藍白、鬼也是藍白，尤其國民黨雲林的丁學忠、嘉義不分區王育敏就是「投入贊成砍預算」的國民黨立委，請問農業預算被砍、基金不足，你們好意思喊「擴大災損補助 刻不容緩」？

林楚茵直言，這是利用農民嗆流量救罷免！一邊造謠農業預算是「小金庫」亂刪凍，一邊在農民最需要幫助時講空話、大撒幣，這才是藍白立委的真面目！

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