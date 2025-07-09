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    李彥秀低調賣慘支持度回升 「51戰隊」首站搶救港湖區

    港湖罷免告急，委員議員齊助力街頭活動，民進黨立委吳思瑤等人站上街頭為罷團催票。（記者廖振輝攝）

    港湖罷免告急，委員議員齊助力街頭活動，民進黨立委吳思瑤等人站上街頭為罷團催票。（記者廖振輝攝）

    2025/07/09 09:55

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免熱戰階段，民進黨立院黨團「51戰隊」今（9日）起全面助攻各地罷團，首戰來到台北市內湖、南港區，綠委吳思瑤、林月琴、林楚茵、范雲四人合體罷團「港湖除銹」，劍指國民黨立委李彥秀。「港湖除銹」表示，李彥秀近期透過低調、賣慘方式，默默讓支持度上升9%，呼籲公民不只726要出來投票，也希望一人拉一票，把影響力擴散。

    「港湖除銹」發言人Jason表示，根據各家民調顯示，最近3個月來，李彥秀透過低調、賣慘的方式，已經默默讓支持度上升9%，現在狀況真的非常危急，罷免剩下最後2、3週，李彥秀也積極跑基層，呼籲所有公民朋友，一定要在726出來投票外，也希望一人拉一票，才能將影響力擴散出去。

    他也提到，團隊目前在掛看板、公車廣告過程中，這些廣告商都面臨很大壓力，怕影響未來與政府的合作，因此有些公司會較有所保留。

    吳思瑤表示，51戰隊全台後援團已經組成幾天了，在最後的20幾天倒數計時正式啟航開跑，因為風災的關係，延遲到今天開跑，首戰選在港湖。她說，其實51戰隊在各個罷區跟罷團都已經有綿密合作，這次開始集結會分梯次前往各縣市，務必把立院的即時現況向民眾報告，也會強化跟更多公民團體集結。

    她說，黨主席、總統賴清德已經下達全黨黨公職動員令，務必要與公民同行，51戰隊也樂意熱情投入，希望成為各地罷團最強的啦啦隊、最強側翼，今天很開心來到港湖，雖然有些風雨，但相信風雨生信心，尤其台北市要5席全罷。

    吳思瑤提到，這段時間看到藍白全力集結，確實有效鞏固深藍族群，對於藍委來說是1、2個月的衝刺期，而公民團隊從一階、二階到現在已經投入大半年，是一場漫長的馬拉松，最後一哩路要咬緊牙根突破，最後會調速、配速，相信公民的力量一定能達到原始設定的目標。

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