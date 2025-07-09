李大維揭2016秘辛 「前政治人物」要北京別接受蔡英文

曾任外交部長、國安會祕書長、海基會董事長的李大維近日出版回憶錄《和光同塵》。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/07/09 09:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前海基會董事長李大維回憶錄新書《和光同塵》揭露，2016年時任總統蔡英文發表就職演說後，「第一時間中方智庫的反應尚屬正面，但我方數位前政治人物基於私利，竟電告北京當局不應該接受」；知情官員表示，當年確實有特定政黨人士致電北京，慫恿中共不要接受蔡英文的說法。

9年前，蔡英文發表520就職演說表示，將以「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商」、「會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務。」。

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520當天，中國涉台智庫第一時間的反應非常正面。時任中國社會科學院台灣研究所所長周志懷說，「大陸注意到蔡出現新的表述」、「符合與大陸相向而行的一步。蔡的演說為兩岸當前的破冰創造了一個條件」；時任廈門大學台研所所長劉國深認為，「蔡英文演說是正面表述，讓兩岸關係穩下來了」；當時是上海國際問題研究院副院長嚴安林說，「蔡英文比民進黨原有的立場有進步」。

不過幾小時後，中國官方立場丕變，中國國台辦強硬表示，蔡英文在兩岸關係性質這一根本問題上採取模糊態度，沒有明確承認「九二共識」和認同其核心意涵，這是「一份沒有完成的答卷」。

時任外交部長李大維在回憶錄《和光同塵》提到這段往事。他寫道，好幾年之後，一位美國情報界退休友人訪台時告訴他，蔡英文在發表演說後，第一時間中方智庫的反應尚屬正面，「但我方數位『前政治人物』基於私利，竟電告北京當局不應該接受。讓原本尚有些許空間的機會之窗，後來演變成惡意螺旋」。

知情官員向本報透露，小英總統第一任就職演說，中方第一時間確實是正面評價的，但後來有特定政黨的人打電話去北京，慫恿中共不要接受蔡英文的說法，說這個沒有承認九二共識，後來國台辦的立場就轉趨強硬。

官員批評，這些人心態很要不得，自己卑躬屈膝接受一中原則和九二共識，想取得歷史地位。看到蔡英文不用接受九二共識，中方也給予正面評價，就想方設法從中作梗，破壞兩岸關係。

曾任外交部長、國安會祕書長、海基會董事長的李大維近日出版回憶錄《和光同塵：一位外交官的省思》。（資料照，記者張嘉明攝）

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